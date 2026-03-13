Alarma en la calle Aragón de Palma al estrellarse de madrugada un cocne contra unas vallas y una señal tras subirse a la acera
La conductora se quejaba de que su acompañante había tirado por sorpresa del freno de mano del vehículo
El estruendo de un coche al estrellarse contra unas vallas y subirse a la acera ha causado la madrugada de este viernes un gran sobresalto entre los vecinos de la calle Aragón de Palma. La conductora del vehículo se quejaba de que su acompañante, supuestamente, había tirado del freno de mano. Efectivos de la Policía Local de Palma se han personado en el lugar y la prueba de alcoholemia ha dado un resultado negativo.
El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las tres de la madrugada de este viernes a la altura del número 112 de la calle Aragón, junto a la intersección con Reyes Católicos. De repente un coche se ha subido a la acera y ha derribado varias vallas de hierro y una señal.
Al escuchar el ruido por el accidente, una decena de vecinos ha bajado rápidamente y se ha acercado al lugar para comprobar cuál era el estado de los dos ocupantes. Al parecer, el coche iba conducido por una mujer y esta se quejaba de que su acompañante, supuestamente, había tirado por sorpresa del freno de mano y le había hecho subirse a la acera.
Investigación
Hasta el lugar se han desplazado dos vehículos de la Policía Local de Palma. Un coche de la Unidad Nocturna y otro de la Unidad de Accidentes. Los agentes han interrogado a los ocupantes del vehículo y la prueba de alcoholemia ha dado un resultado negativo.
