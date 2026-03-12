Segundo juicio a los acusados de matar a una bebé tirándolo a un contenedor en Porto Cristo

Los tres acusados de matar a una bebé arrojándolo a un contenedor de basuras en Porto Cristo (Manacor) se sientan otra vez en el banquillo. El segundo juicio contra la madre y los tíos de la recién nacida arranca este viernes en la Audiencia Provincial de Palma, después de que la primera vista oral fuera anulada por las irregularidades del perito de las defensas, cuya capacidad para emitir dictámenes quedó en entredicho. La Fiscalía solicita condenas de prisión permanente para dos de los sospechosos por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y una multa para el otro por omisión del deber de socorro. Este segundo juicio se celebrará con una magistrada diferente, que será Samantha Romero y un jurado nuevo.

El caso se remonta al 3 de noviembre de 2023. El aviso de un ciudadano llevó a la Policía Local a encontrar a una recién nacida en el interior de un contenedor de basuras de la calle Aterratge, en Porto Cristo. Los agentes la llevaron de inmediato al cercano hospital de Llevant, que estaba apenas a 500 metros. Los médicos ya solo pudieron certificar su muerte. La Policía Nacional abrió una investigación y consiguió identificar y detener en cuestión de horas a la madre y los tíos de la bebé.

Asesinato

Los investigadores averiguaron que la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, dio a luz en un coche en el que viajaba con su hermana y su cuñado. La Fiscalía sostiene que la madre y el tío de la niña eran "plenamente conscientes" de que estaba viva y la tiraron al contenedor para acabar con su vida o, al menos, asumiendo que iba a morir. De ahí que les impute un delito de asesinato con la agravante de parentesco y reclame cadena perpetua para ellos dos. La tía, apunta el ministerio público, no hizo nada para impedirlo y está acusada de omisión del deber de socorro.

Los informes de los médicos forenses concluyeron que la niña nació viva y falleció por una parada cardiorrespiratoria provocada por la falta de atención médica durante el parto, así como por un traumatismo craneal sufrido al caer al suelo en el coche o al ser arrojada al interior del contenedor. Un supuesto experto contratado por las defensas defendió, en cambio, que la pequeña nació muerta. Sus argumentos eran la principal baza de los abogados de los acusados para reclamar su absolución. Este perito llegó a defender su tesis en el primer juicio, pero tras su comparecencia surgieron dudas sobre su titulación médica y, por tanto, acerca de su capacitación para ejercer como perito en un caso como este.

La magistrada que dirigía ese primer juicio acabó decretando la nulidad de la vista oral y disolvió el jurado popular tras este incidente. Además, acordó que el supuesto experto fuera investigado judicialmente.