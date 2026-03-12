Investigado un piloto de rally en Pollença por conducir sin puntos en el carné

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han investigado a un piloto que iba a competir en el rally Pujada al Coll de Femenía, entre Pollença y Lluc, al descubir que circulaba con su vehículo de competición por vías abiertas al tráfico pese a que tiene el carné retirado por haber perdido todos los puntos. En hombre ha sido imputado por un delito contra la seguridad vial.

Los hechos se descubrieron, según informa la Guardia Civil de Tráfico, durante las verificaciones previas a la celebración de la prueba automóvilistica, que se llevó a cabo los días 28 de febrero y 1 de marzo. La Guardia Civil había desplegado una serie de controles para garantizar la seguridad en el recorrido. Durante estas comprobaciones, unos agentes detectaron que uno de los participantes circulaba con su vehículo de competición por una vía abierta al tráfico. Cuando comprobaron sus documentos descubrieron que el piloto no tenía permiso de conducir porque había perdido todos los puntos.

Los agentes le informaron de que iba a quedar investigado por un delito contra la seguridad del tráfico, por circular con el permiso retirado.

Desde la Guardia Civil destacan que se han intensificado los controles sobre la pérdida de vigencia de los permisos, que no se limitan a la circulación ordinaria en carretera. sino que también se realizan en pruebas deportivas celebradas en vías públicas. Recuerdan también que conducir con el carné retirado constituye un delito que puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses.