Detenida en Palma por hacer compras con una tarjeta de crédito sustraído a un compañero de trabajo
La mujer se aprovechó de que tenía acceso a la zona restringida a los empleados de su empresa para cometer el hurto
Agentes de la Policía Nacional arrestaron a una mujer española que presuntamente sustrajo una tarjeta de crédito a un compañero de trabajo y posteriormente realizó compras de ropa con ella. Está imputada por los delitos de robo y estafa.
Según informa la Policía, a finales de febrero, un responsable de una franquicia, que está dentro de un centro comercial, echó en falta su tarjeta de crédito al acabar su jornada laboral. La había dejado en una taquilla que estaba fuera del acceso al público.
Al interponer el hombre la denuncia, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro asumieron la investigación de lo ocurrido. Estos descubrieron que, tras la presunta sustracción, se habían realizado cargos sin el consentimiento de la víctima.
Tras varias pesquisas, los policías descubrieron que la presunta autora era una trabajadora del establecimiento. La mujer tenía acceso a la zona restringida a los empleados, por lo que pudo coger la tarjeta, con la que realizó diversas compras de ropa.
Tras localizar a la mujer, los agentes de Centro detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa.
