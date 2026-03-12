Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo DAOFira del Ram: polémica autismoCierre AgamaCierre s'EspletNiña esclava sexualCeller TonetCafé Barroco
instagramlinkedin

Detenida en Palma por hacer compras con una tarjeta de crédito sustraído a un compañero de trabajo

La mujer se aprovechó de que tenía acceso a la zona restringida a los empleados de su empresa para cometer el hurto

La Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional.

La Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron a una mujer española que presuntamente sustrajo una tarjeta de crédito a un compañero de trabajo y posteriormente realizó compras de ropa con ella. Está imputada por los delitos de robo y estafa.

Según informa la Policía, a finales de febrero, un responsable de una franquicia, que está dentro de un centro comercial, echó en falta su tarjeta de crédito al acabar su jornada laboral. La había dejado en una taquilla que estaba fuera del acceso al público.

Al interponer el hombre la denuncia, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro asumieron la investigación de lo ocurrido. Estos descubrieron que, tras la presunta sustracción, se habían realizado cargos sin el consentimiento de la víctima.

Tras varias pesquisas, los policías descubrieron que la presunta autora era una trabajadora del establecimiento. La mujer tenía acceso a la zona restringida a los empleados, por lo que pudo coger la tarjeta, con la que realizó diversas compras de ropa.

Noticias relacionadas

Tras localizar a la mujer, los agentes de Centro detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de hurto y otro de estafa.

TEMAS

  • Compras
  • Mallorca
  • sucesos
  • Trabajo
  • Palma
  • ropa
  • Policía
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pisos por más de un millón de euros en la zona de Nuredduna: la nueva escalada del mercado inmobiliario en Palma
  2. La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
  3. Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
  4. El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: 'Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales
  5. Desalojan tres viviendas de la calle Gaspar Bennàsar, en Palma, por riesgo de derrumbe
  6. Cruzan un carril de la autopista para acceder a su tienda de campaña en Palma
  7. Uno de los aspirantes a explotar las playas de Palma ha dejado importantes impagos en Calvià y Son Servera
  8. Detenida una abogada y una encargada de fincas vinculadas a Nikolai Kolesov

Condenado a tres años de cárcel por un alijo de 3.000 kilos de hachís en Ibiza

Condenado a tres años de cárcel por un alijo de 3.000 kilos de hachís en Ibiza

Detenida en Palma por hacer compras con una tarjeta de crédito sustraído a un compañero de trabajo

Detenida en Palma por hacer compras con una tarjeta de crédito sustraído a un compañero de trabajo

Investigado un piloto de rally en Pollença por conducir sin puntos en el carné

Investigado un piloto de rally en Pollença por conducir sin puntos en el carné

Un hombre que violó a una mujer en una villa de Ibiza evita la cárcel tras indemnizarla con 100.000 euros

Un hombre que violó a una mujer en una villa de Ibiza evita la cárcel tras indemnizarla con 100.000 euros

La Fiscalía pide 40 años de cárcel a un hombre por usar de esclava sexual a una niña que trajo de Nigeria a Mallorca

La Fiscalía pide 40 años de cárcel a un hombre por usar de esclava sexual a una niña que trajo de Nigeria a Mallorca

Una conductora ebria se mete en dirección prohibida frente al cuartel de la Policía Local de Palma

Una conductora ebria se mete en dirección prohibida frente al cuartel de la Policía Local de Palma

Condenado un joven conductor sin carné por chocar contra un coche de la Policía Local de Palma y causar lesiones a los agentes

Condenado un joven conductor sin carné por chocar contra un coche de la Policía Local de Palma y causar lesiones a los agentes

Segundo juicio a los acusados de matar a una bebé tirándolo a un contenedor en Porto Cristo

Segundo juicio a los acusados de matar a una bebé tirándolo a un contenedor en Porto Cristo
Tracking Pixel Contents