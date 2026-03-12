Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una conductora ebria se mete en dirección prohibida frente al cuartel de la Policía Local de Palma

Agentes que estaban en la entrada interceptaron el vehículo y realizaron a prueba de alcoholemia a la mujer: cuadruplicó la tasa máxima

Un coche de la Policía Local de Palma en la calle Son Dameto, donde está la entrada del cuartel de Sant Ferran.

Un coche de la Policía Local de Palma en la calle Son Dameto, donde está la entrada del cuartel de Sant Ferran. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Ebria, en dirección prohibida, y enfrente del cuartel de la Policía Local de Palma. Una conductora compró todas las papeletas para ser imputada en la madrugada del pasado jueves, cuando se metió en contradirección por la calle Son Dameto, justo enfrente del cuartel de Sant Ferran. Una patrulla que se encontraba en esta misma calle le dio el alto al vehículo y, ante los indicios de que la mujer estaba bebida, la sometieron a la prueba de alcoholemia. Arrojó un resultado de 1,12, más de cuatro veces el máximo legal.

Según informan desde la Policía Local, agentes de la Unidad de Seguridad Integral (Usei) imputaron a la mujer, de nacionalidad española y 51 años, como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron a las tres menos diez de la madrugada, cuando los agentes, que se encontraban frente a la Jefatura de Sant Ferran, repararon en un turismo que entraba en la calle Son Dameto desde la avenida de Sant Ferran ignorando una señal de dirección prohibida.

Al detener el vehículo, los policías constataron que la conductora presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometida a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 1,12 mg/l de aire espirado, cifra que cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Por estos hechos, la Sala de Atestados citó a la conductora para comparecer ante el Juzgado de Instrucción de Guardia en un juicio rápido, en calidad de investigada no detenida. El vehículo fue retirado por la grúa municipal al depósito de la Riera.

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Policía Local de Palma
  • seguridad
  • Policía Local
