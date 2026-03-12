Condenado a tres años de cárcel por un alijo de 3.000 kilos de hachís en Ibiza

Un hombre ha sido condenado hoy a tres años de prisión y una multa de 20 millones de euros por su implicación en el desembarco de 3.000 kilos de hachís en Ibiza en 2022. Durante una vista celebrada en la Audiencia Provincial de Palma, el encausado ha reconocido su participación en el transporte de la droga y se ha declarado autor de un delito contra la salud pública. En la operación fueron detenidos otros 13 sospechosos, siete de los cuales ya fueron juzgados.

El acusado estaba en busca y captura y no pudo ser enjuiciado junto al resto de implicados. Hace un tiempo fue localizado y citado para el juicio, con una petición de la Fiscalía de cinco años y medio de prisión. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad, la Fiscalía y la defensa han rebajado la pena a tres años de cárcel, que el procesado ha aceptado. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Noticias relacionadas

Los hechos ocurrieron hacia las cinco de la madrugada del 3 de febrero de 2022. Agentes de la Guardia Civil sorprendieron en Cala Mastella, en Santa Eulàlia, a 14 personas que estaban descargando 67 fardos de hachís de una embarcación semirrígida, provista de tres motores y al parecer procedente del norte de África. Los acusados estaban trasladando los fardos a tres furgonetas.