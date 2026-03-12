Condenado un joven conductor sin carné por chocar contra un coche de la Policía Local de Palma y causar lesiones a los agentes

Un conductor sin carné ha sido condenado este miércoles a dos años de retirada del permiso, que acababa de obtener ahora, por embestir con el vehículo de alquiler que conducía a un coche patrulla de la Policía Local de Palma. Como consecuencia del fuerte impacto, los policías sufrieron diversas lesiones. El joven procesado también tendrá que efectuar 60 días de trabajo en beneficio de la comunidad, abonar una multa y al pago de las indemnizaciones, a través del seguro del automóvil, a los funcionarios por dichas lesiones y al Ayuntamiento de Palma por los daños causados al vehículo policial.

Los hechos que se han juzgado este miércoles en Vía Alemania ocurrieron el 29 de julio de 2024 en Palma. Este joven con antecedentes penales por conducir sin permiso en Palma y en Manacor, decidió volver a las andadas. De nuevo volvió a ponerse al volante, en esta ocasión de un Ford Kuga de alquiler, sin haber obtenido el carné. Cuando circulaba por la calle Siquier de Palma, se saltó un ceda el paso para incorporarse a la calle Manacor. Un coche patrulla de la Policía Local de Palma circulaba por allí en ese preciso instante y embistió contra este vehículo. Como consecuencia de la fuerte colisión también chocó contra otro turismo, un Seat Ibiza, correctamente aparcado en la vía pública.

La violencia de la colisión del coche del ahora condenado contra el vehículo policial causó diversas lesiones a los agentes. Así uno de los policías sufrió cervicalgia y lumbalgia como consecuencia del fuerte impacto. Mientras que el otro funcionario presentaba un esguince cervical, lumbalgia y dorsalgia. El primero tardó 22 días en sanar y el segundo requirió 120 días.

"¡Acabo de sacarme el carné!"

Antes de la vista, el abogado defensor del acusado de un presunto delito contra la seguridad vial y de lesiones imprudentes a los policías habían alcanzado un acuerdo de conformidad. Sin embargo, el procesado se mostró contrariado al enterarse de que podía perder el permiso de conducir, recién obtenido por primera vez, antes incluso de haber recibido físicamente el documento. "¡Acabo de sacarme el carné. No puedo estar sin conducir!", clamó cuando le comunicaron que no podría ponerse al volante durante dos años. Después de rechazar inicialmente el acuerdo y un breve receso, el letrado de la defensa le convenció de que no tenía otra opción y su cliente decidió volver contrariado a la Sala.

Una vez que se reanudó la vista, la jueza explicó al procesado que o bien aceptaba la conformidad o se celebraba el juicio. A regañadientes acató el acuerdo por el que se le condenaba a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito contra la seguridad vial y al pago de una multa de 1.440 euros por las lesiones imprudentes. También se estableció que el encausado, a través de la compañía aseguradora del vehículo que conducía, indemnizara a los policías locales lesionados con 1.913,15 euros y 710 euros, respectivamente. Mientras que el Ayuntamiento de Palma también recibirá la suma de 3.250 euros por los daños ocasionados al coche patrulla.