El acusado de provocar dos incendios en la cárcel vieja de Palma niega su implicación: "Yo no fui, estaba durmiendo"

El hombre acusado de provocar dos incendios en la cárcel vieja de Palma niega su implicación. "Yo no fui, estaba durmiendo", ha explicado el sospechoso antes de comparecer en la Audiencia Provincial, donde ha rechazado un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la petición de 15 años de prisión. El acusado, que vivió durante "20 años" en el antiguo centro penitenciario, sostiene que fue precisamente el denunciante quien provocó los fuegos. "Es él el que provoca siempre los incendios. Ha tenido muchos problemas allí", ha asegurado a este diario el encausado, que niega también haber amenazado al denunciante. Ante la falta de acuerdo entre las partes, el juicio se celebrará en los próximos meses.

Los hechos ocurrieron en la noche del 19 de julio de 2024. La Fiscalía sostiene que el acusado, que ocupaba una de las estancias de la antigua prisión, pegó fuego al habitáculo de otro de los moradores con el que estaba enemistado. Las llamas entraron por la ventana y la habitación se llenó de humo. El afectado salió corriendo ante las dificultades para respirar, pero no resultó herido. El hombre acusó al ahora procesado de haber provocado ese incendio y otro que se había declarado dos horas antes en la misma zona.

El denunciante aseguró que había recibido amenazas de muerte por parte del sospechoso. "Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa", le habría dicho. El acusado fue detenido por la Policía Nacional ese mismo día y quedó en libertad por orden judicial. La Fiscalía le imputa un delito de incendio con riesgo para las personas por el que, además de la pena de prisión, solicita una orden de alejamiento de 20 años.

El procesado niega tajantemente su implicación en esos incendios y asegura que la acusación contra él es una venganza. Argumenta que el denunciante es una persona conflictiva, que llevaba a menores de edad a su habitáculo y que habría provocado varios fuegos en el antiguo centro penitenciario. Además, asegura que él estuvo viviendo dos décadas en la cárcel vieja "sin tener ningún problema con nadie".