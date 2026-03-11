Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Palma disuelve un botellón con un centenar de jóvenes en el Baluard des Príncep

La intervención se saldó con 66 multas por infracciones a la Ordenanza Cívica, tres a usuarios de patinetes por no llevar casco, y otra por menosprecio a los agentes

Agentes de Policía controlan a los jóvenes que se habían congregado en el Baluard des Princep.

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma disolvieron el pasado domingo por la tarde un botellón que había congregado a un centenar de jóvenes, la mayoría menores de edad, para consumir alcohol en la zona del Baluard des Príncep. La intervención policial se saldó con 66 denuncias por infringir la Ordenanza Cívica, otras tres a conductores de patinetes eléctricos por ir por zonas peatonaes o sin casco, y otra más a un joven por menosprecio a los agentes.

La actuación policial, según informa la Policía Local, se produjo en la tarde del pasado domingo, cuando agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) y de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma acudieron al Baluard des Príncep, al recibir avisos de que numerosos jóvenes estaban realizando un botellón multitudinario.

Cuando acudieron al lugar los policías constataron la presencia de aproximadamente un centenar de jóvenes consumiendo alcohol en plena calle. Los agentes identificaron a 68 chicos, de los cuales 50 eran menores de edad y el resto tenían edades cercanas a los 20 años.

El balance de la intervención se saldó con 66 actas por infracción a la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica (OCIVI) por consumo de bebidas alcohólicas; un acta por menosprecio a los agentes y tres denuncias a usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) por circular por zona peatonal o sin casco.

Restos del botellón en los bancos del Baluard des Príncep.

La Policía Local recuerda que el consumo de alcohol por parte de menores de edad en espacios públicos se considera una infracción grave. Estas conductas conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros. Los agentes informaron a los menores y a sus tutores sobre la posibilidad contemplada en la normativa municipal de condonar la sanción económica por la realización de un curso de concienciación.

La Policía Local anunció sus planes de manterner la vigilancia en estas zonas para garantizar el descanso de los vecinos y la seguridad ciudadana.

