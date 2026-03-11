Desalojo por amenaza de derrumbe en un edificio de Palma: "Nos han dicho que saquemos todos los aparatos del local porque se puede caer en cualquier momento"

"Nos han dicho que saquemos todo del local porque se puede caer todo en cualquier momento", apuntaba el responsable de un restaurante de pasta mientras vaciaba el establecimiento de todos los aparatos y los cargaba en una furgoneta. El desalojo por amenaza de derrumbe en un edificio de la calle Gaspar Bennàssar de Palma había afectado tanto al personal de este negocio situado a pie de calle como a los vecinos de las tres plantas de este inmueble de Palma.

"Las humedades se han originado en la azotea. Luego se han ido filtrando y han ido agrietando las vigas de todos los pisos", explicaba uno de los propietarios de uno de los locales del número 51 de la calle Gaspar Bennàssar de Palma, en el barrio palmesano de Plaza de Toros, por la amenaza de derrumbe de un edificio de tres plantas. "Solo podrán volver cuando se hayan reparado las grietas", sentenciaba

La voz de alarma la había dado una vecina unos días antes al percatarse del mal estado de las vigas de su casa. Una serie de inquietantes grietas habían aparecido en ellas. Al requerir los servicios de un arquitecto, este confirmó los peores presagios. La amenaza de derrumbe inminente era muy real.

Vigas apuntaladas

Tras denunciar lo ocurrido, una dotación de Bombers de Palma acudió la tarde de este martes al número 51 de la calle Gaspar Bennàssar para tratar de asegurar la estructura. Los bomberos apuntalaron las vigas de las viviendas de las tres plantas, al tiempo que conminaron a todos los residentes a que abandonaran sus domicilios.

En la mañana de este miércoles. Los moradores han podido adentrarse en sus respectivos domicilios del edificio de Gaspar Bennàssar para recoger solo sus enseres más imprescindibles. La orden de desalojo se ha hecho extensiva a un restaurante de pasta situado en las plantas inferiores. Cariacontecidos. El responsable del negocio y el resto de la plantilla han ido cargando todos los electrodomésticos y enseres en una furgoneta para evitar perderlo todo ante un eventual derrumbe.