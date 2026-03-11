Condenado a 20 meses de cárcel por matar al caniche de su vecino de un disparo de escopeta en una finca de Porreres

Un hombre 80 años, de nacionalidad española, ha sido condenado este miércoles en un Juzgado de Vía Alemania a 20 meses de prisión por matar al caniche de su vecino de un disparo de escopeta en un finca de Porreres. El tiro perforó el intestino de Boo, de cinco años. Tras someterle a varias operaciones, el pequeño perro no logró remontar su delicado estado y falleció diez días después en un hospital veterinario de Manacor.

El pequeño caniche después de recibir el disparo del vecino con una escopeta de balines. / D.M.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2023. El ahora condenado, mallorquín de 80 años, decidió matar a la mascota de su vecino. Así, este cogió una escopeta y disparó balines al caniche en la finca de al lado. El tiro alcanzó el abdomen de Boo y le atravesó el intestino. De hecho presentaba tres orificios de entrada y otros tantos de salida en el yeyuno y el duodeno.

Como consecuencia del impacto de los proyectiles, el pequeño perro sufrió lesiones inflamatorias. Al percatarse de lo ocurrido, el dueño trasladó a su mascota a un centro veterinario de Manacor. El caniche fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, pero no logró remontar la crítica situación y falleció allí diez días después. La muerte del perro causó a la pareja dueña del can "gran aflicción y dolor y un fuerte impacto emocional", resalta el escrito de la acusación particular ejercida por los propietarios, representada por la abogada Carmen Cardona. Esta pedía 20 meses de prisión para el procesado por un presunto delito de maltrato animal.

Indemnización

Antes de comenzar el juicio en Vía Alemania, el acusado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con ambos. el fiscal y la acusación particular. La sentencia ha condenado a este octogenario a 20 meses de prisión por maltrato animal de carácter grave. No obstante no entrará en la cárcel en virtud de dicho pacto. También se le ha impuesto la prohibición de portar armas durante dos años y nueve meses y la inhabilitación para cualquier trabajo relacionado con animales durante el mismo periodo de tiempo.

El caniche Boo en la finca de Porreres antes de recibir el disparo mortal del vecino. / D.M.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a los dueños del caniche con la suma de 8.192, 30 euros en concepto de responsabilidad civil para cubrir los gastos del veterinario. También ha aceptado el pago de 1.000 euros a cada uno de los dos dueños por los daños morales ocasionados al matar de un disparo a su mascota.