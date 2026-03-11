Buscan al conductor y a un ocupante del coche que mató a un hombre en Ciutadella

La Policía Nacional sigue buscando al conductor y a uno de los ocupantes del coche que el pasado jueves atropelló intencionadamente a dos hombres en Ciutadella, en Menorca, uno de los cuales murió al día siguiente en el hospital. Los investigadores arrestaron a dos hombres que iban en el vehículo, que ingresaron en prisión, pero creen que los otros dos han salido de la isla.

El origen del asesinato estaría en una trifulca ocurrida el pasado miércoles entre dos grupos de ciudadanos georgianos en un hotel en obras de Ciutadella. En el establecimiento había un grupo trabajando, y varios compatriotas irrumpieron allí y se enfrentaron a ellos. Dos hombres, uno de cada bando, sufrieron heridas de arma blanca, y al día siguiente la Policía arrestó a los presuntos agresores por un delito de lesiones.

El enfrentamiento empeoró con un segundo incidente. Al día siguiente, dos de los hombres que habían estado implicados en la pelea fueron atropellados intencionadamente por un coche ocupado por cuatro individuos en una rotonda en las afueras de la localidad. Uno de los peatones solo sufrió heridas leves, pero el otro presentaba gravísimas lesiones y falleció al día siguiente en el hospital en el que estaba ingresado.

Agentes de la Policía Nacional abrieron una investigación por asesinato y en cuestión de horas arrestaron a dos sospechosos, dos ciudadanos georgianos que al parecer iban sentados en el asiento del copiloto y en la parte de atrás. Los dos ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial.

Faltan por localizar el hombre que conducía el coche y otro ocupante que iba en el asiento posterior. Los investigadores de la Policía siguen tras su pista, aunque sospechan que podrían haber abandonado la isla e incluso haber viajado ya fuera de España.