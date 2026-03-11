Un accidente provoca retenciones en la autopista de Llucmajor

Un accidente ha provocado este miércoles varios kilómetros de retenciones en la Ma-19 en sentido Llucmajor.

La colisión, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), ha ocurrido alrededor de las 08.45 horas de este miércoles.

El incidente ha tenido lugar a la altura del Coll d'en Rabassa y las retenciones han llegado hasta Son Oms y Es Pil·larí.