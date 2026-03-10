Sorprenden in fraganti a dos ladrones cuando robaban en supermercados de Santanyí con bolsas búnker

Dos ladrones del norte de Europa, de 30 y 32 años, se dedicaban a saquear supermercados de Santanyí utilizando bolsas búnker modificadas para evitar que saltaran las alarmas al salir del establecimiento. Agentes de la Guardia Civil los sorprendieron in fraganti y les detuvieron por un presunto delito de hurto después de una persecución.

Las pesquisas se iniciaron el pasado 27 de febrero. Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Santanyí detectaron a dos sospechosos dentro de un coche. Al ver a los efectivos del instituto armado, estos dos individuos intentaron huir por separado. Uno de ellos a pie y el otro en un vehículo. Este último realizó maniobras de conducción notoriamente arriesgadas para tratar de escapar mientras hacía caso omiso a los requerimientos e la patrulla. En el transcurso de esta persecución, este sujeto fue arrojando diversos objetos por la ventanilla para tratar de eliminar las pruebas incriminatorias.

Una vez que ambos fueron interceptados, los agentes de la Guardia Civil les registraron el vehículo y de sus pertenencias. Gracias a ello lograron recuperar gran cantidad de productos sustraídos en centros comerciales de Santanyí. Entre estos artículos se encontraban botellas de licor, cremas, material de iluminación y dinero.

Invisibles a las alarmas

Los efectivos del instituto armado también hallaron bolsos y mochilas modificados artesanalmente para neutralizar las alarmas acústicas de estos establecimientos. De esta manera, salían de los supermercados sin ser detectados.

Los agentes ya han entregado parte de los efectos recuperados a sus legítimos propietarios. El resto permanece en dependencias policiales a la espera de ser identificados por los responsables de otros comercios afectados. Por su parte, los dos ladrones han sido puestos a disposición judicial.