Rompe una cristalera de un centro de salud de Palma porque no le dieron la medicación que reclamaba

La Policía Nacional arrestó el pasado jueves a un hombre español que presuntamente rompió una cristalera en un centro de salud de Palma porque no le dieron la medicación que reclamaba. Los daños que habría causado están valorados en unos 1.000 euros. Posteriormente el individuo fue a otro ambulatorio, donde profirió amenazas, hasta que fue reducido por un vigilante de seguridad.

Según informan fuentes policiales, el jueves por la tarde una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada por el 091 de que había un hombre muy alterado en un centro de salud de Palma. Cuando llegaron los agentes encontraron que un vigilante de seguridad tenía retenido al individuo.

Este hombre, en un estado de gran nerviosismo, afirmó que si no le atendían iba a romper otro cristal, como había hecho en otro centro sanitario. A preguntas de los agentes. el individuo conirmó que había causado esos daños porque no le habían facilitado una medicación.

Ante esto, los agentes pidieron colaboración a otra patrulla para que se dirigiera al centro afectado y confirmar a veracidad de los hechos. Una vez en el sitio donde, presuntamente, se habían cometido los hechos, otro vigilante de seguridad explicó que, horas antes, un hombre había solicitado una medicación determinada. Cuando se la negaron adoptó una actitud violenta y fracturó un cristal de la puerta de acceso propinándole una patada e inutilizado uno de los timbres. Una responsable de las instalaciones valoró que los daños en cerca de 1.000 euros.

El hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de daños.