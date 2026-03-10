El juzgado prohíbe a dos ladrones acercarse a un mirador de la Serra de Tramuntana

La Guardia Civil de Esporles ha arrestado a dos personas que presuntamente se dedicaban a desvalijar coches en miradores de la Serra de Tramuntana. Los individuos están imputados también por un delito de robo de vehículo, ya que se desplazaron durante dos semanas con un coche que habían alquilado solo por un día y no devolvieron. Tras ser puestos a disposición judicial, el juez les impuso una orden que les prohíbe acercarse al parking del mirador de la Torre de es Verger, donde habrían cometido sus últimos robos.

Tras recibir varias denuncias por robos en el interior de vehículos en puntos próximos de la Serra de Tramuntana, agentes de la Guardia Civil de Esporles llevaban a cabo una serie de pesquisas necesarias para localizarles.

Durante la investigación lograron identificar a dos individuos con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, que conducían un vehículo que estaba denunciado como sustraído y que empleaban desde hacía dos semanas para desplazarse al lugar de los robos, después de haberlo alquilado para un solo día. A los mismos se les atribuye la comisión de tres robos con fuerza en el interior de tres turismos estacionados en el aparcamiento de la Torre des Verger en Banyalbufar, además de un delito de apropiación indebida de vehículo.

Los detenidos fueron puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Palma, quién dados los indicios obtenidos por los agentes, les impuso una orden de alejamiento del aparcamiento de la Torre des Verger y el vehículo fue devuelto a la empresa propietaria.

La investigación continúa abierta y no se descarta que se le puedan atribuir a los detenidos más robos de los denunciados.