Más de 120 multas por carreras ilegales de coches en polígonos de Palma

La Policía Local de Palma ha intensificado la vigilancia en los polígonos industriales de la ciudad para combatir las concentraciones ilegales de vehículos y otras conductas incívicas. Estas actuaciones, enmarcadas en la campaña Palma Cívica, se han saldado con un balance total de 123 actas y denuncias en tres grandes dispositivos realizados desde finales de febrero.

El operativo más reciente tuvo lugar la madrugada del pasado 8 de marzo en el polígono de Can Valero. Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) y de la Unidad Nocturna (Unoc) controlaron más de cien vehículos en la calle Quatre de Novembre. Para agilizar el desalojo, se utilizó un sistema de registro fotográfico que permitió identificar a 47 conductores e inspeccionar otros 54 estacionados. Esta intervención finalizó con 52 denuncias, destacando 24 por deficiencias en la ITV, diez por el uso de escapes directos y seis por carecer de seguro obligatorio.

Personas y coches concentrados en una calle de Can Valero. / Policía Local de Palma

Otro operativo similiar se llevó a cabo en la madrugada del 2 de marzo en los polígonos de Can Valero y Son Rossinyol. En aquella ocasión, el GAP disolvió una concentración de trescientas personas y cuarenta vehículos donde se observaron maniobras de riesgo como trompos y derrapes. Aquel dispositivo se cerró con cuarenta denuncias, de las cuales treinta fueron por consumo de alcohol en la vía pública y cuatro por tenencia de sustancias estupefacientes. También se inició la investigación de un accidente sin heridos por parte de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac).

Y previamente, la tarde del 21 de febrero, se realizó otra intervención en Son Rossinyol con unas 250 personas concentradas, con vehículos que realizaban aceleraciones de tipo burn-out y competiciones de velocidad. Los agentes interpusieron una treintena de denuncias y retiraron tres vehículos al depósito municipal.

Noticias relacionadas

La Policía Local ha detectado, mediante el rastreo de perfiles en las redes sociales, nuevas convocatorias de carreras ilegales para los próximos días, por lo que se han diseñado nuevos operativos y vigilancias.