Tribunales
El fiscal se ratifica en la Audiencia de Palma en la petición de ocho años de cárcel para un hombre por violar a una mujer en Ibiza a la que invitó a dormir en su casa
La víctima ha sufrido una gran afectación psicológica como consecuencia de la presunta agresión sexual
El fiscal se ha ratificado este lunes en la petición de ocho años de prisión a un hombre, de 45 años, por la presunta violación de una mujer a la que había invitado a dormir en su domicilio de Ibiza en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. A continuación ha quedado visto para sentencia.
Los hechos que se han juzgado este lunes en la Audiencia de Palma tuvieron la madrugada del 27 de enero de 2023 en Ibiza. Un hombre invitó a una mujer y a dos amigas de esta, conocidas de este individuo, a pasar la noche en su domicilio. Las tres aceptaron dicha invitación.
Sobre la una de la tarde de ese mismo día, las amigas de la víctima se marcharon de su casa. Mientras tanto, esta mujer continuaba durmiendo. Este individuo aprovechó esta circunstancia para meterse con ella en la cama y penetrarla vaginalmente. De repente esta se despertó sobresaltada. Le empujó y comenzó a gritar hasta que se pudo zafar de él. Acto seguido se marchó de inmediato del domicilio. Como consecuencia de estos hechos, la mujer sufrió una grave afectación psicológica.
Diez años de alejamiento
Tras la vista oral celebrado este lunes en la Sección Primera de la Audiencia de Palma, el fiscal se ha ratificado en su petición inicial para el acusado de ocho años de prisión por un presunto delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal. También reclama que se le imponga una orden de alejamiento de la afectada a 200 metros de distancia durante diez años. Asimismo pide su inhabilitación para cualquier tipo de trabajo o actividad con menores durante 15 años. Por último el representante del ministerio público ha pedido que el procesado indemnice a la víctima con la suma de 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales.
