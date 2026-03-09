Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin

Investigado por circular en moto por Palma con un carné falso

El joven fue interceptado por la Policía Local porque llevaba el casco mal abrochado

El permiso de conducir falsificado.

El permiso de conducir falsificado. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un joven venezolano de 25 años ha quedado investigado por la Policía Local de Palma por circular en moto con un permiso de conducir falsificado. El hombre fue interceptado el pasado martes en la avenida Picaso por una patrulla porque llevaba el casco mal abrochado. Cuando le pidieron el carné de conducir, mostró un documento de su país, que aunque inicialmente parecía válido, cuando fue examinado detenidamente resultó ser falso.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, alrededor de las cuatro y veinte, en la avenida Picasso de Palma. Una dotación de la Unidad Motorizada (Umot) observó a un conductor que circulaba en una motocicleta con el casco mal abrochado. Los agentes le dieron el alto y le solicitaron la documentación para ponerle una multa.

El motorista presentó una licencia de conducción venezolana que, aunque válida en apariencia, despertó las sospechas de los policías. Tras realizar una comprobación de seguridad mediante el código QR del documento y consultar las bases de datos oficiales, los agentes verificaron que el código de verificación correspondía en realidad a otra persona. Asimismo, se detectaron errores técnicos en la codificación del documento que confirmaban que era falso.

Al ser interrogado por el origen del carné, el conductor, admitió que lo había obrenido a través de una página web. Durante la intervención, el hombre presentó una segunda licencia para otra categoría de vehículos, que sí resultó ser auténtica.

Ante estas evidencias, los agentes intervinieron el documento falso y notificaron al interesado su condición de investigado no detenido.

Noticias relacionadas

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Palma
  • multa
  • Policía Local de Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
  2. Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
  3. Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
  4. Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete
  5. Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear
  6. La nueva generación del Ejército en Mallorca: 'Es un trabajo para toda la vida
  7. El restaurante Flamingo de Porto Cristo reserva hasta un 60% de sus mesas para clientes locales: 'Le debemos mucho a la gente de aquí
  8. Enfermeras al límite: «Me voy de Mallorca porque aquí es imposible conciliar»

Denuncian una oleada de robos en coches en garajes de la barriada del Parc de ses Fonts, en Palma

Denuncian una oleada de robos en coches en garajes de la barriada del Parc de ses Fonts, en Palma

Condenados a 73 años los ocho miembros de la manada francesa por violar a una joven británica en Magaluf y difundir los vídeos

Condenados a 73 años los ocho miembros de la manada francesa por violar a una joven británica en Magaluf y difundir los vídeos

Investigado por circular en moto por Palma con un carné falso

Investigado por circular en moto por Palma con un carné falso

Los forenses no aclaran la muerte de la mujer cuyo hijo vivió un mes con el cadáver en Palma

Los forenses no aclaran la muerte de la mujer cuyo hijo vivió un mes con el cadáver en Palma

Denunciado un conductor ebrio que se estrelló junto a una base militar en Palma

Denunciado un conductor ebrio que se estrelló junto a una base militar en Palma

Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear

Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear

Detenido por robar piezas de coches valoradas en 8.000 euros en una empresa en Palma

Un hombre roba 22 extintores del aparcamiento de un centro comercial de Palma

Un hombre roba 22 extintores del aparcamiento de un centro comercial de Palma
Tracking Pixel Contents