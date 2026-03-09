Investigado por circular en moto por Palma con un carné falso

Un joven venezolano de 25 años ha quedado investigado por la Policía Local de Palma por circular en moto con un permiso de conducir falsificado. El hombre fue interceptado el pasado martes en la avenida Picaso por una patrulla porque llevaba el casco mal abrochado. Cuando le pidieron el carné de conducir, mostró un documento de su país, que aunque inicialmente parecía válido, cuando fue examinado detenidamente resultó ser falso.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de marzo, alrededor de las cuatro y veinte, en la avenida Picasso de Palma. Una dotación de la Unidad Motorizada (Umot) observó a un conductor que circulaba en una motocicleta con el casco mal abrochado. Los agentes le dieron el alto y le solicitaron la documentación para ponerle una multa.

El motorista presentó una licencia de conducción venezolana que, aunque válida en apariencia, despertó las sospechas de los policías. Tras realizar una comprobación de seguridad mediante el código QR del documento y consultar las bases de datos oficiales, los agentes verificaron que el código de verificación correspondía en realidad a otra persona. Asimismo, se detectaron errores técnicos en la codificación del documento que confirmaban que era falso.

Al ser interrogado por el origen del carné, el conductor, admitió que lo había obrenido a través de una página web. Durante la intervención, el hombre presentó una segunda licencia para otra categoría de vehículos, que sí resultó ser auténtica.

Ante estas evidencias, los agentes intervinieron el documento falso y notificaron al interesado su condición de investigado no detenido.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia.