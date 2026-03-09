Detenidos tres jóvenes por darse a la fuga tras sufrir un accidente en Llucmajor con una furgoneta robada

Agentes de la Guardia Civil de Llucmajor han detenido a tres jóvenes de 19 y 20 años que el pasado 8 de febrero presuntamente se dieron a la fuga tras sufrir un accidente en Llucmajor con una furgoneta que habían robado el mes anterior en Campos. Dos personas sufrieron heridas leves en el siniestro.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, comenzaron el pasado mes de enero en Campos, donde los jóvenes presuntamente sustrajeron una furgoneta con una gran cantidad de herramientas en su interior, valoradas en 2.000 euros. El 8 de febrero sufrieron un accidente cuando circulaban con el vehículo robado por la calle Ciutat de Llucmajor. El conductor de la furgoneta se saltó un stop y chocó con un coche en el que viajaba una pareja, que sufrió lesiones leves. Los tres jóvenes salieron de la furgoneta y huyeron a pie, sin prestar atención a los heridos.

La Guardia Civil de Llucmajor llevó a cabo una investigación y comprobó que, poco antes del accidente, los tres ladrones se habían quedado sin gasolina, por lo que fueron a pie a una estación de servicio cercana, donde compraron combustible que cargaron en una garrafa. El visionado de las cámaras de seguridad de la gasolinera permitió identificar a los tres sospechosos, dos argelinos y un español de 19 y 20 años, considerados delincuentes habituales.

Las gestiones policiales permitieron localizar y detener a los tres jóvenes como presuntos autores de los delitos del robo del vehículo, omisión del deber de socorro y pertenencia a grupo criminal. Fueron puestos a disposición judicial el pasado sábado y quedaron libres con cargos.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil continúa con la investigación, ya que no se descarta que los jóvenes utilizaran la furgoneta sustraída para cometer otros delitos en la zona.