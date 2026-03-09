Dos detenidos por matar a un hombre atropellándole intencionadamente en Menorca

La Policía Nacional de Ciutadella, en Menorca, arrestó el pasado viernes a dos hombres de nacionalidad georgiana por el asesinato de otro, al que presuntamente atropellaron intencionadamente con un coche el día anterior en una rotonda de las afueras de la ciudad. Los implicados estaban involucrados en una pelea entre dos grupos en un hotel en obras de la ciudad, que se saldó con dos heridos de gravedad por puñaladas.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, la secuencia de los hechos habría comenzado el pasado miércoles, en un hotel en obras de Ciutadella donde había varios trabajadores de nacionalidad georgiana. Un grupo de compatriotas irrumpió en el establecimiento y mantuvo un enfrentamiento violento con los obreros. Dos hombres, uno de cada bando, sufrieron heridas graves por puñaladas en los brazos y tuvieron que se trasladados a un centro médico con urgencia. Antes de marcharse varios de intrusos de un grupo pincharon las ruedas del coche de uno de sus contrincantes.

Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de Ciutadella realizaron las primeras gestiones y arrestaron a dos hombres, uno de cada bando, como presuntos autores de los delitos de lesiones.

Sin embargo, la situación empeoró con un segundo incidente ocurrido el jueves, cuando un vehículo con varios ocupantes atropelló a dos de los implicados en la pelea en una rotonda a las afueras de la ciudad y se dio a la fuga. Uno de los atropellados quedó tendido en el suelo con lesiones muy graves. Fue trasladado a un hospital, donde falleció al día siguiente. La segunda víctima del atropello no sufrió lesiones graves.

El atropello había sido claramente intencionado, lo que lo convertía el caso en un asesinato. Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Palma se desplazaron a Menorca para colaborar con el Grupo de Policía Judicial de Ciutadella. Tras varias pesquisas los investigadores identificaron a los ocupantes del coche y arrestaron a dos de ellos como presuntos autores de un asesinato consumado y otro en grado de tentativa.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos.