Denuncian una oleada de robos en coches en garajes de la barriada del Parc de ses Fonts, en Palma

Vecinos de distintas calles de la barriada del Parc de ses Fonts, en Palma, han denunciado que de madrugada han entrado al menos en dos parkings comunitarios, donde han forzado una quincena de vehículos. Desde las comunidades de propietrios hacen un llamamiento a los residentes a extremar las precauciones, mientras que la Policía Nacional ha iniciado una investigación para arrestar a los ladrones.

Desde las comunidade de vecinos han alertado que durante la madrugada habían entrado en los parkings comunitarios de dos edificios ubicados en las calles Tardor y Miquel Capllonc, en la barriada del Parc de ses Fonts, donde han sido desvalijados unos quince coches. Los ladrones han roto las ventanillas de los vehículos para llevarse los objetos de valor que encontraban, y en la mayoría de los casos el valor de los daños es superior al del botín que consiguen.

Los residentes refieren que no es la primera vez que sufren robos de este tipo y han difundido una serie de consejos para reforzar la seguridad de estos recintos, como asegurarse de que las puertas de acceso quedan bien cerradas cuando entren, no permitir la entrada a desconocidos y evitar dejar objetos de valor en el interior de los vehículos.