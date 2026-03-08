Un hombre roba 22 extintores del aparcamiento de un centro comercial de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de robar 22 extintores en el aparcamiento de un centro comercial de la ciudad. El sospechoso, español, se habría adueñado de los aparatos a lo largo de varios meses y está acusado de un delito de hurto.

Las pesquisas han corrido a cargo del Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional y culminaron el pasado miércoles. Los robos ocurrieron entre agosto del año pasado y enero de 2026. El pasado verano, un hombre sustrajo ocho extintores del aparcamiento, los metió en su vehículo y se los llevó. Según la denuncia del responsable de la empresa, estaban valorados en unos 800 euros.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron las gestiones para identificar al acusado. Hace unas semanas, los policías tuvieron conocimiento de que se había producido un nuevo robo de extintores en el mismo aparcamiento. En esta ocasión fueron 16 y estaban valorados en unos 1.700 euros.

Los investigadores lograron identificar al sospechoso y llevaron a cabo un dispositivo para interceptarlo. Fue detenido por dos delitos de hurto.