Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear

El cadáver de un joven de unos 20 años ha aparecido a primera hora de esta tarde en un aparcamiento al aire libre cerca del Estadi Balear, en Palma. El cadáver no presenta signos evidentes de violencia, según el primer examen forense, pero la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes están a la espera de los resultados de la autopsia, que se practicará en las próximas horas.

El hallazgo se ha producido poco antes de la una de la tarde, según han confirmado fuentes policiales, en un aparcamiento situado en la calle Can Duran. Un ciudadano ha alertado de que una persona yacía inerte y al lugar han acudido rápidamente efectivos del Ib-Salut y patrullas de la Policía Nacional. Los efectivos sanitarios solo han podido certificar el fallecimiento del hombre, un joven de unos 20 años pendiente de identificar.

La Policía ha informado de lo ocurrido al juzgado de guardia y un forense se ha desplazado al lugar del hallazgo. En el primer examen no ha detectado indicios de criminalidad en el cadáver, que no presentaba lesiones externas. La causa de la muerte es todavía una incógnita y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma.