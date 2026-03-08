Detenido por robar piezas de coches valoradas en 8.000 euros en una empresa en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que fue sorprendido cuando robaba piezas de coches en una empresa de alquiler de vehículos en Palma. Llevaba efectos valorados en más de 8.000 euros y está acusado de un delito de robo con fuerza.

El pasado viernes, sobre las cinco de la madrugada, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron alertadas por el 091 de que una empresa de seguridad había detectado a través de las cámaras de vigilancia que un intruso se había colado en la sede del rent a car. El hombre estaba agazapado y en actitud vigilante entre varios vehículos aparcados en el recinto.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron al hombre, con ropa oscura y encapuchado, empujando un carro. Dentro llevaba varias partes de coches, como baterías, radiadores y tres aires acondicionados. Los policías lo interceptaron y lo identificaron.

El hombre no dio explicaciones coherentes sobre la procedencia de los objetos que llevaba en el carro ni sobre el motivo de su presencia en el lugar. Otra patrulla contactó con el responsable de la empresa, que confirmó que los objetos intervenidos al sospechoso habían sido robados del interior del recinto.

El sospechoso fue detenido por un delito de robo con fuerza. El gerente de la empresa de alquiler de vehículos valoró los objetos sustraídos en más de 8.000 euros.