Denunciado un conductor ebrio que se estrelló junto a una base militar en Palma
La Policía Local de Palma denunció administrativamente el pasado 1 de marzo a un hombre de 40 años que, por conducir un coche ebrio, perdió el control del vehículo y sufrió un accidente en el Camí dels Reis. Según ha informado hoy el cuerpo policial, los hechos ocurrieron sobre las 23.09 horas a la altura de la base militar Jaime I.
Según la reconstrucción del accidente, el conductor de un turismo, un hombre español que viajaba con un acompañante, perdió el control del vehículo en un tramo de curva mientras circulaba en dirección a la Teulera. El turismo impactó contra el guardarraíl y continuó colisionando contra la valla durante unos 30 metros, hasta quedar de forma final detenido fuera del arcén.
La valla de seguridad resultó determinante para evitar que el vehículo se precipitara por el desnivel existente hacia el carril de incorporación de la Vía de Cintura. Al ser sometido a la prueba de alcoholemia, el hombre arrojó un resultado positivo de 0,42 mg/l de aire espirado. Por este motivo, fue denunciado por la vía administrativa, así como por no conducir con la diligencia y atención necesarias para evitar daños.
- Dos helicópteros Black Hawk del Ejército de EEUU sobrevuelan Mallorca y otros dos aparatos recalan en Palma
- Un joven mallorquín crea una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Podemos ahorrar 15 o 20 minutos a la gente buscando parking»
- Amnistía urbanística: Alud de peticiones para legalizar casas en rústico en Mallorca en la fase más barata
- Comprueba aquí si el eclipse total de 2026 se verá desde tu casa en Mallorca
- Echan a un cocinero de su hotel en Mallorca días después de tener programada una operación
- El Mallorca tira un 0-2 ante Osasuna en el debut de Demichelis
- La tarjeta ciudadana dejará de servir para abrir los contenedores marrones porque vulnera datos personales
- La Aemet alerta de los restos de la borrasca Regina en Mallorca: fuertes lluvias acompañadas de tormenta