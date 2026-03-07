Tres detenidos por esclavizar a una migrante que cuidaba a una persona dependiente en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres personas, todas españolas, por tener esclavizada a una migrante en situación irregular que trabajaba como cuidadora. La víctima se hacía cargo de una persona dependiente que requería atención las 24 horas del día, no tenía contrato y cobraba apenas 900 euros al mes. Los acusados la obligaban a esconderse cuando los inspectores del Govern acudían a la vivienda para revisar la situación y la amenazaban para que no denunciara. Están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral, coacciones y amenazas.

La investigación, realizada por el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, se inició tras la denuncia de la víctima, que estaba agotada y desesperada por su situación. Pese a su situación de vulnerabilidad y las reiteradas amenazas que recibía de que sería expulsada de España en caso de acudir a la Policía Nacional, decidió pedir auxilio a pesar del temor que tenía a las consecuencias, ha explicado la Policía.

La mujer, en situación irregular, fue captada a través de una amiga que le informó que podía trabajar como cuidadora interna en Palma. Días más tarde, la víctima empezó a trabajar cuidando a una familiar, que se encontraba en situación de dependencia, de dos de los acusados.

Disponible las 24 horas

Su trabajo se desarrolló en condiciones laborales de total explotación, sostiene la Policía Nacional. No tenía contrato, estaba interna y con disponibilidad las 24 horas, tenía solo un día libre a la semana y su salario era de apenas 900 euros al mes. Además, los acusados no le facilitaban los medios adecuados para su labor. Tenía que mover a la persona dependiente sin ayuda y realizaba limpieza de heces y fluidos orgánicos sin el material necesario. Además, la persona dependiente padecía una enfermedad inmunológica de la que no se informó a la cuidadora, que no podía adoptar las medidas preventivas adecuadas.

La víctima sufrió lesiones por la sobrecarga de trabajo y la falta de medios en varias ocasiones, por las que apenas recibió asistencia sanitaria porque la familia temía las posibles consecuencias de que se descubriese la relación laboral. Cuando se producían inspecciones del área de dependencia del Govern Balear, obligaban a la víctima a esconderse por temor a que les fuese retirada la ayuda o se descubriese la situación laboral en que se encontraba la interna.

Amenazas

Para evitar que la mujer abandonara el puesto, los ahora detenidos la amenazaban constantemente con utilizar sus supuestos contactos policiales -que eran inexistentes-para encarcelarla debido a su situación administrativa irregular, asegurando que poseían copias de su documentación para impedirle cruzar cualquier frontera.

Finalmente, los dos hombres y la mujer fueron detenidos el pasado miércoles por ser presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración irregular, un delito contra la integridad moral, otro de coacciones y amenazas.

La Policía recuerda que cualquier persona que esté sufriendo cualquier tipo de explotación o disponga de información al respecto que el teléfono directo de la Policía Nacional en España para denunciar o solicitar ayuda por trata de seres humanos, explotación sexual o explotación laboral es el 900 10 50 90. (gratuito, confidencial y disponible para víctimas o para ciudadanos que tengan información) y también se puede hacer por correo electrónico: trata@policia.es.