Un taxista de Calvià que agredió sexualmente a una clienta ebria, condenado a pagar una multa de 2.800 euros

La sentencia es fruto de un pacto entre la Fiscalía, la defensa y la víctima, que ha sido indemnizada con 5.000 euros

Imagen de archivo de Magaluf.

Imagen de archivo de Magaluf. / Juan Luis Iglesias

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un taxista de Calvià fue condenado ayer a pagar 2.880 euros de multa por una agresión sexual a una clienta ebria. El acusado, indio de 28 años, sometió a la víctima a tocamientos e intentó besarla durante el trayecto. Además, pese a que debía llevarla a un hotel de Magaluf, la dejó en el aeropuerto de Son Sant Joan. La condena es fruto de un pacto entre la Fiscalía, la defensa y la víctima, que ha sido indemnizada con 5.000 euros por el hombre. Esta compensación permitió aplicar una atenuante de reparación del daño y rebajar las peticiones iniciales de hasta cuatro años de prisión para el taxista.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de octubre de 2023. La víctima, una mujer británica de 33 años, había estado de fiesta en la zona de Punta Ballena y estaba ebria. Un amigo suyo decidió montarla en un taxi para que la llevara hasta el hotel donde estaban alojados, en Magaluf. La mujer subió en el asiento trasero y su amigo indicó al taxista dónde debía llevarla.

Tras recorrer unos metros, el hombre paró el vehículo y exigió a la víctima que pagara por adelantado 50 euros y que se sentara en el asiento del copiloto. La mujer obedeció y el vehículo reanudó la marcha. Pero en lugar de llevarla al establecimiento, el acusado se dirigió hacia Palma. Durante el trayecto manoseó los pechos y la entrepierna de la mujer e intentó besarla.

Noticias relacionadas

Acabó llevándola hasta el aeropuerto de Son Sant Joan, donde le dijo que debía apearse. La víctima pidió entonces ayuda en un punto de información y la Guardia Civil acabó abriendo una investigación. El taxista acabó detenido por un delito de agresión sexual.

