Manifestación contra la guerra en MallorcaProtección de datos contenedoresAtropello motoristaCondena Rafa MirTaller feminista Marina Marroquí
Dos menores de 16 y 17 años, heridos graves al chocar contra un coche en Porto Cristo

El siniestro se produjo el viernes por la noche en la avenida Joan Servera Camps

Uno de los menores ha sido evacuado a Son Espases.

Uno de los menores ha sido evacuado a Son Espases. / DM

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Dos menores de 16 y 17 años resultaron heridos graves el viernes por la noche al chocar una motocicleta contra un coche en Porto Cristo, en Manacor. Uno de los adolescentes fue trasladado al hospital Son Espases en estado crítico y el otro ingresó en Son Llàtzer con pronóstico grave. La Policía Local investiga las causas del siniestro.

El accidente, según ha informado el 061, ocurrieron poco antes de la medianoche de ayer en la avenida Joan Servera Camps, en Porto Cristo. Por causas que están siendo investigadas, la moto en la que circulaban los dos menores colisionó de manera frontolateral contra un turismo.

Al lugar del siniestro acudieron tres ambulancias del Ib-Salut y patrullas de la Policía Local de Manacor. Los efectivos sanitarios comprobaron que los dos adolescentes presentaban diversos traumatismos y los trasladaron de urgencia a Son Espases y Son Llàtzer, respectivamente. El conductor y único ocupante del coche no precisó asistencia médica.

Los agentes de la Policía Local de Manacor abrieron una investigación y elaboraron un atestado sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión.

