Juicio por provocar dos incendios en la cárcel vieja de Palma: "Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa"

La Fiscalía pide una condena de 15 años de prisión para un hombre acusado de provocar dos incendios en la antigua cárcel de Palma. El acusado, que vivía en el recinto, supuestamente pegó fuego al habitáculo de un vecino con el que estaba enemistado para echarlo de allí. "Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa", le había amenazado, según sostiene el ministerio público. Los fuegos pusieron en riesgo la vida de la víctima, ya que su vivienda se llenó de fuego y humo, aunque resultó ilesa. La Audiencia Provincial celebrará la semana próxima una vista previa del juicio.

Los hechos, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron el 19 de julio de 2024. Poco antes de las diez de la noche el acusado, de 45 años, prendió fuego a la maleza que había bajo las ventanas de la habitación que ocupaba su rival. El incendio obligó a intervenir a los bomberos, que consiguieron extinguirlo en poco tiempo.

Según la investigación policial, el procesado volvió a incendiar la misma vivienda dos horas después. En esta ocasión, las llamas entraron por la ventana y el habitáculo se llenó de humo, lo que según el ministerio público "puso en grave riesgo la vida e integridad de su morador". El perjudicado tuvo que salir rápidamente de la vivienda, ya que no podía respirar, y resultó ileso.

La Fiscalía sostiene que el procesado ya había amenazado a la víctima para que se marchara de la antigua cárcel. El acusado, que fue detenido ese mismo día y desde entonces permanece en prisión preventiva, está imputado por un delito de incendio con riesgo para las personas. Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita una orden de alejamiento de la víctima de 20 años.