Sorprenden in fraganti a tres ladrones en Palma cuando rompían la ventanilla de una furgoneta para robar dentro
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a los delincuentes cuando emprendían la huida a la carrera
Tres ladrones fueron sorprendidos in fraganti cuando rompían la ventanilla de una furgoneta en Palma para robar en el interior. Agentes de la Policía Nacional detuvieron a estos delincuentes, de nacionalidad española, por un presunto delito de robo con fuerza después de interceptarlos cuando estos habían emprendido la huida a la carrera. Tras el arresto, los policías observaron cómo otro vehículo tenía también la ventanilla fracturada y el interior completamente revuelto.
Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada del pasado jueves. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se encontraban patrullando por el barrio de Son Gotleu cuando sorprendieron a tres individuos rompiendo la ventanilla de una furgoneta industrial aparcada en la calle. Los policías habían reparado antes en la actitud sospechosa de estos individuos por las calles de dicha barriada. Estos rebuscaban en una cesta marrón que portaba uno de ellos.
A partir de este instante, los policías decidieron hacerles un seguimiento. A los pocos metros, observaron cómo uno de los sospechosos se dirigía a una furgoneta blanca aparcada en la calle. Tras romper una de las ventanillas delanteras, el ladrón abrió la puerta. A continuación se dirigió al portón trasero y sacó varias cajas de herramientas del compartimento de carga. A tenor de estos hechos, los agentes les interceptaron, pero estos les hicieron caso omiso y emprendieron la huida a la carrera por las calles adyacentes.
Persecución
Los policías iniciaron la persecución de los presuntos ladrones. Una de las patrullas interceptó al sujeto que accedió a la furgoneta y, poco después, otras dos patrullas localizaron y capturaron a los otros dos sospechosos. Al realizarles un cacheo superficial, a cada uno de los malhechores le fue intervenida una linterna frontal y alicates pico de loro, navajas y guantes. Por todo ello los tres fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en el interior de vehículo.
Las dos cajas de herramientas sustraídas y la bolsa de color marrón que portaban los ladrones fueron recuperadas. También se contabilizaron un gran número de estos útiles robados y otros objetos tales como gafas, perfumes, un radiocasete y cuatro botellas de vino. A escasos metros de la furgoneta saqueada, los agentes localizaron otro vehículo con una ventanilla rota. El interior se encontraba revuelto. Una vez arrestados, los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales.
