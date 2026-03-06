Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma
El fuego, declarado en un camión, ha sido sofocado por la tripulación, y los bomberos han revisado el interior del buque cuando ha llegado a puerto
Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta entre Barcelona y Palma. Sobre las seis y media de la madrugada de hoy se ha declarado un fuego en un camión en el interior del barco Golden Bridge, en pleno trayecto desde la península a Mallorca con 200 pasajeros a bordo. El incendio ha sido sofocado por la tripulación y en principio no hay personas afectadas. El barco ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana, y está siendo revisado por dotaciones de los Bombers. Ayer se produjo otro incidente similar en un barco de la misma compañía en la ruta Palma-Barcelona.
Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el fuego se ha declarado esta mañana, sobre las seis y media, en en la bodega del barco Golden Bridge, que viajaba de Barcelona a Palma con unos 200 pasajeros a bordo. Al parecer el incendio se ha originado en un camión, y ha sido sofocado por la tripulación antes de que se extendiese.
El barco ha proseguido la travesía y ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana. En el muelle estaban esperando dotaciones de los Bombers, que han examinado el interior para asegurarse que el fuego estaba totalmente controlado.
Es el segundo incidente de estas características que sufre un barco de esta compañía en los últimos dos días, después de que ayer jueves, el ferry Venezia, que cubría la ruta de Palma a Barcelona, sufriera otro incendio en un vehículo que llevaba en la bodega.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI
- Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma