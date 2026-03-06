Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protección de datos contenedoresAtropello motoristaCondena Rafa MirXisca Mir Més per MallorcaTaller feminista Marina Marroquí
instagramlinkedin

Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma

El fuego, declarado en un camión, ha sido sofocado por la tripulación, y los bomberos han revisado el interior del buque cuando ha llegado a puerto

Los bomberos, esta mañana, preparados en el puerto de Palma ante la llegada del buque siniestrado.

Los bomberos, esta mañana, preparados en el puerto de Palma ante la llegada del buque siniestrado. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta entre Barcelona y Palma. Sobre las seis y media de la madrugada de hoy se ha declarado un fuego en un camión en el interior del barco Golden Bridge, en pleno trayecto desde la península a Mallorca con 200 pasajeros a bordo. El incendio ha sido sofocado por la tripulación y en principio no hay personas afectadas. El barco ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana, y está siendo revisado por dotaciones de los Bombers. Ayer se produjo otro incidente similar en un barco de la misma compañía en la ruta Palma-Barcelona.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el fuego se ha declarado esta mañana, sobre las seis y media, en en la bodega del barco Golden Bridge, que viajaba de Barcelona a Palma con unos 200 pasajeros a bordo. Al parecer el incendio se ha originado en un camión, y ha sido sofocado por la tripulación antes de que se extendiese.

Bomberos y ambulancias esperaban esta mañana la llegada del ferry al puerto de Palma.

Bomberos y ambulancias esperaban esta mañana la llegada del ferry al puerto de Palma. / DM

El barco ha proseguido la travesía y ha llegado al puerto de Palma sobre las nueve y media de la mañana. En el muelle estaban esperando dotaciones de los Bombers, que han examinado el interior para asegurarse que el fuego estaba totalmente controlado.

Noticias relacionadas

Es el segundo incidente de estas características que sufre un barco de esta compañía en los últimos dos días, después de que ayer jueves, el ferry Venezia, que cubría la ruta de Palma a Barcelona, sufriera otro incendio en un vehículo que llevaba en la bodega.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Palma
  • Barcelona
  • Mallorca
  • sucesos
  • fuego
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  2. Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
  3. Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
  4. Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
  5. Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
  6. Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
  7. Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI
  8. Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma

Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma

Nuevo incendio en la bodega de un ferry que cubría la ruta Barcelona-Palma

Imputados por homicidio los dueños de la casa derrumbada en Manacor en la que murió un joven

Imputados por homicidio los dueños de la casa derrumbada en Manacor en la que murió un joven

Piden diez años y medio de prisión para Rafa Mir, hijo del exjugador del Mallorca Magín Mir, por agresión sexual

Piden diez años y medio de prisión para Rafa Mir, hijo del exjugador del Mallorca Magín Mir, por agresión sexual

La Audiencia confirma la multa de 1.890 euros a un turista por la muerte de una vigilante de Son Sant Joan a la que empujó

La Audiencia confirma la multa de 1.890 euros a un turista por la muerte de una vigilante de Son Sant Joan a la que empujó

Condenado por atropellar adrede a un motorista que le perseguía tras una brutal agresión en Palma

Cinco detenidos por tráfico de drogas en Palma en un día

Detenido un joven por varios robos violentos en autobuses de Palma

Un incendio destruye la cabina de un camión en la rotonda de la UIB

Un incendio destruye la cabina de un camión en la rotonda de la UIB
Tracking Pixel Contents