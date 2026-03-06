Imputados por homicidio los dueños de la casa derrumbada en Manacor en la que murió un joven

La Policía Nacional ha imputado por delitos de homicidio imprudente a los dueños de la casa que se derrumbó en enero en Manacor, en la que murió un joven de 18 años. Los investigadores han descubierto que hace uno año se realizaron obras sin licencia y que los escombros seguían acumulados en la terraza que cedió, lo que habría contribuido al derrumbe. Los agentes han tomado ya declaración a los dos acusados y han remitido el atestado al juzgado encargado del caso.

Según ha informado hoy la Policía, los agentes de Policía Judicial y Policía Científica de la Comisaría de Manacor encargados de las pesquisas descubrieron, en coordinación con el Ayuntamiento del municipio y los bomberos, que se habían realizado obras sin licencia hace aproximadamente un año en la vivienda.

De la misma manera, se almacenaron los escombros de la obra en la terraza del domicilio, sin deshacerse de ellos en ningún momento. Según la investigación, esto podría haber sido una de las razones por las que cayó el tejado. Los agentes de la Policía Nacional ya han comunicado a la autoridad judicial todas las diligencias realizadas, ha añadido la Policía.

El derrumbe se produjo en la madrugada del pasado 15 de enero en una vivienda de dos plantas situada en la calle Sant Francesc de Manacor. El tejado del inmueble cedió y el derrumbe sepultó a dos hermanos de 12 y 18 años que estaban durmiendo en ese momento. El mayor de ellos, Miguel Ángel Flórez, murió a consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas y el pequeño fue rescatado con algunas heridas.

La vivienda no había pasado nunca una inspección. Según explicaron fuentes municipales, el edificio, construido en 1900, debería haber sido sometido a una revisión hace ya varios años para certificar que su situación era la adecuada, pero no fue así. "Desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo se ha informado que no se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni ninguna documentación relativa al estado de conservación de este inmueble", señaló el consistorio.