Identifican al conductor que provocó un accidente múltiple durante carreras ilegales en el polígono Can Valero

Un conductor de un coche, un joven alemán de 26 años, circulaba a una velocidad elevada en el polígono Can Valero de Palma cuando perdió el control en un tramo recto. El turismo chocó inicialmente contra un turismo aparcado correctamente y, debido a la inercia y a un giro de 180 grados, impactó contra otros tres automóviles estacionados en la vía pública. Tras dar positivo en la prueba de alcoholemia, agentes de la Policía Local de Palma le han denunciado por la vía administrativa e inmovilizaron su vehículo.

Daños en un coche causados por un vehículo que participaba en la carrera ilegal. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre la una menos cuarto de la madrugada del pasado lunes en la calle 4 de noviembre de Can Valero. El conductor de un coche circulaba a una velocidad elevada cuando, de repente, perdió el control en un tramo recto. El vehículo chocó contra un turismo bien aparcado y luego impactó contra otros tres, que también estaban estacionados correctamente. Todos los automóviles sufrieron graves daños materiales y uno de ellos se subió a la acera debido a la violencia de la colisión.

Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma acudió al lugar del siniestro. Los agentes realizaron al conductor la prueba de alcoholemia y esta dio un resultado de 0.48 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que dio positivo, pero no constituía una infracción penal. Pese a que el sujeto negó que él estuviera conduciendo el vehículo, varios testigos le señalaron a él sin ningún género de dudas. Según el relato de estas personas, este individuo se había adentrado en la calle haciendo derrapes y con un claro exceso de velocidad que le hizo perder el control.

Inmovilizado

A continuación este individuo fue denunciado por la vía administrativa al dar positivo en la prueba de alcoholemia y por haber actuado con diligencia para haber evitado los daños en otros coches. Su vehículo quedó inmovilizado, debido a los graves desperfectos estructurales que presentaba.