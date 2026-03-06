Condenado por atropellar adrede a un motorista que le perseguía tras una brutal agresión en Palma

Un joven fue condenado ayer a un año de cárcel por atropellar adrede a un motorista que le perseguía tras una brutal agresión en una discusión de tráfico. El acusado había dejado inconsciente a puñetazos a un hombre durante una discusión de tráfico en la calle Aragón, tras lo que se dio a la fuga con su coche. Dos testigos fueron tras él para interceptarlo hasta que llegara la Policía, pero el procesado embistió intencionadamente a uno de ellos y siguió la huida. Escapó a toda velocidad, saltándose semáforos en rojo y señales de stop hasta que un policía franco de servicio que había presenciado el atropello le dio alcance. Ayer en el juicio se declaró autor de delitos de conducción temeraria y lesiones tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. Además de la pena de prisión, acató la retirada del carné de conducir durante un año, una multa de 540 euros e indemnizar a los dos perjudicados con 400 y 3.400 euros respectivamente.

Los hechos ocurrieron el 23 de julio de 2024 a mediodía. El acusado, entonces de 25 años, iba al volante de un Seat Toledo y tuvo un incidente de tráfico con un hombre en la confluencia de las calles Aragón y Prevere Rafel Barrera. Durante la riña, el joven propinó varios puñetazos en la cara a su contrincante, que cayó inconsciente al suelo. Varios testigos corrieron a auxiliar a la víctima, que sufrió diversas lesiones y tuvo que ser trasladada a un centro médico.

Inconsciente a puñetazos

Mientras, el agresor escapó en su coche. Dos motoristas que habían presenciado la agresión fueron tras él para que no huyera. Uno de ellos acabó colocándose delante del turismo, con la intención de que regresara al lugar de los hechos y respondiera ante la Policía. El motorista le llamó la atención e hizo aspavientos para recriminarle su actuación. El acusado optó entonces por continuar la huida. Aceleró y se llevó por delante al motorista, que cayó al suelo y sufrió graves lesiones.

El atropello fue presenciado por un agente de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio, que decidió ir tras el coche. El fugitivo se dirigió hacia la calle Mare de Déu de Montserrat, circulando a más de 100 kilómetros por hora, saltándose los semáforos en rojo y las señales de stop, poniendo en grave riesgo al resto de vehículos e incluso haciendo uso de su teléfono móvil durante la huida. El policía consiguió finalmente darle alcance cerca del parque de Son Gibert, donde fue detenido.

Conducción temeraria

La Fiscalía le imputó delitos de conducción temeraria y lesiones, por los que reclamó cuatro años y medio de prisión, 5.400 euros de multa e indemnizaciones de 3.133 euros para los dos heridos por las lesiones y los daños en la motocicleta.

Noticias relacionadas

Ayer, antes del juicio, la defensa del acusado, la acusación particular y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo de conformidad que rebajó las penas. Tras el pacto, el procesado reconoció los hechos ante la magistrada del juzgado de lo penal, se declaró autor de los delitos y acató finalmente una condena de un año de prisión, que las partes acordaron que quede en suspenso porque el joven no tenía antecedentes cuando ocurrieron los hechos. La multa quedó fijada en 540 euros y los dos perjudicados recibirán finalmente 400 y 3.405 euros respectivamente. El conductor pierde además el carné de conducir durante un año y medio. La jueza dictó sentencia en el acto y el fallo ya es firme.