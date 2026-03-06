La Fiscalía pide 11 años de cárcel a una mujer que acuchilló a su marido mientras dormía en Son Ferriol

La Fiscalía solicita una condena de 11 años de prisión para una mujer que intentó asesinar a cuchilladas a su marido mientras dormía en su domicilio de Son Ferriol, en Palma. La acusada supuestamente apuñaló a la víctima varias veces en el pecho mientras estaba en la cama junto a su hija de dos años. La víctima, que consiguió arrebatarle el arma a la acusada y apartar a la niña, sufrió graves lesiones y tuvo que ser hospitalizado. El ministerio público imputa a la acusada un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco. Además de la pena de prisión, solicita una indemnización de 10.740 euros para la víctima. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron hacia las siete de la mañana del 19 de octubre de 2024 en el domicilio donde la pareja convivía con su hija de dos años, en la avenida del Cid. Según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, la mujer aprovechó que su marido estaba profundamente dormido en la cama de matrimonio junto a la pequeña para intentar matarlo. Cogió un cuchillo de 20 centímetros de hoja y les asestó varias puñaladas en el pecho.

Cuando el hombre despertó y se percató de lo que estaba ocurriendo, intentó apartar a su pareja, pero ella siguió acuchillándole en el pecho, la axila y el brazo derecho. Al mismo tiempo, le metía los dedos en la boca y le ordenaba que se callara cuando el hombre chillaba de dolor. La víctima consiguió finalmente quitarle el cuchillo y apartar a la niña, que resultó ilesa.

El perjudicado sufrió graves lesiones en el pecho y el abdomen y tuvo que ser trasladado en ambulancia a Son Llàtzer. Tuvo que recibir 32 puntos de sutura y tardó dos semanas en recuperarse de las lesiones, que le han dejado secuelas. La acusada fue detenida y el juez de guardia ordenó su ingreso incondicional en prisión preventiva.