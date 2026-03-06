La Audiencia confirma la multa de 1.890 euros a un turista por la muerte de una vigilante de Son Sant Joan a la que empujó

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena de 1.890 euros de multa a un turista alemán por la muerte de una vigilante de seguridad de Son Sant Joan a la que propinó un empujón durante una discusión. La víctima, de 64 años, cayó al suelo, sufrió una fractura de fémur y murió por las complicaciones que surgieron tras una intervención quirúrgica. El acusado fue declarado por un juzgado de lo penal autor de un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio por imprudencia menos grave, decisión que el tribunal ha avalado tras desestimar el recurso de apelación presentado por la defensa.

Según el relato de hechos probados, el acusado llegó a Mallorca con su familia el 28 de abril de 2019 y salió al exterior de la zona de aduana de Son Sant Joan. Cuando intentó volver a entrar a la zona restringida de recogida de equipajes, una auxiliar de los servicios de seguridad intentó impedírselo. El turista se enfrentó a la trabajadora y acabó propinándole un empujón que la tiró al suelo.

Complicaciones de la operación

A consecuencia de la agresión, la mujer sufrió una fractura en el fémur de la pierna izquierda. Fue trasladada a un centro médico y tres días después fue sometida a una operación para llevar a cabo una osteosíntesis. Debido a complicaciones postoperatorias, la víctima sufrió una fallo multiorgánico y murió el 2 de mayo de 2019 en el hospital. Tenía dos hijos.

La Fiscalía imputó al acusado un delito de homicidio imprudente y en el juicio reclamó para él una condena de tres años de prisión. El acusado afirmó que en ningún momento tocó a la mujer y que esta sufrió una caída accidental, por lo que su abogado solicitó la absolución. La jueza le declaró autor de un delito de lesiones dolosas en concurso con otro de homicidio por imprudencia menos grave y le impuso una multa de 1.890 euros, así como el pago de 14.113 euros a la aseguradora que pagó los gastos de la atención médica a la víctima.

La defensa del procesado presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma, en el que denunciaba diversas irregularidades en el proceso judicial y volvió a solicitar la absolución. El tribunal de la sección primera ha desestimado sus argumentos y ha confirmado la condena.