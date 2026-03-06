Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos accidentes de tráfico en diez minutos con seis coches implicados colapsan la carretera de Alcúdia

Los afectados en los dos siniestros solo sufrieron lesiones de carácter leve

Vehiculos siniestrados en una de las colisiones múltiples del jueves en Alcúdia.

Vehiculos siniestrados en una de las colisiones múltiples del jueves en Alcúdia. / POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Dos accidentes de tráfico en apenas diez minutos de diferencia con seis coches implicados en una distancia de tan solo cinco kilómetros colapsaron la tarde del jueves la Ma-13 en Alcúdia. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico se encargaron de regular la circulación y estos últimos abrieron una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. Por fortuna, los afectados solo sufrieron lesiones de carácter leve.

Estado en el que quedó uno de los coches siniestrados en Alcúdia.

Estado en el que quedó uno de los coches siniestrados en Alcúdia. / POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

El primero de los siniestros ocurrió sobre las cuatro y media de la tarde del jueves a la altura del kilómetro 48 en la Ma-13 en el ´término municipal de Alcúdia. Un total de cuatro vehículos se vieron implicados en esta colisión múltiple, aunque los afectados sufrieron solo lesiones leves. Agentes de la Policía Local de Alcúdia y de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico mientras retiraban los coches siniestrados de la calzada.

Apenas diez minutos después, otro choque entre dos vehículos tuvo lugar sobre el kilómetro 43 de la Ma-13. En esta ocasión fueron dos los vehículos implicados, pero las retenciones de tráfico se multiplicaron. Al igual que en el otro caso, las víctimas solo sufrieron lesiones leves.

Extremar la precaución

La Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil de Tráfico colaboraron estrechamente mientras realizaban tareas de asistencia a los heridos y durante la retirada de los vehículos de la calzada. Cuando estos fueron apartados, los agentes municipales abandonaron el lugar y las pesquisas las prosiguieron los efectivos del instituto armado. A raíz de estos siniestros, la Policía Local insta a los usuarios a extremar la precaución al volante y a adecuar la conducción a las condiciones de la vía.

