15 personas atendidas por inhalación de humo en el incendio de un camión en un ferry que venía de Barcelona a Mallorca

Un total de 15 personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio de un camión en la bodega del ferry Golden Bridge, de la naviera GNV, cuando navegaba desde Barcelona a Mallorca con 172 personas a bordo, 126 pasajeros y 46 tripulantes. De estos afectados, tres de ellos han participado directamente en las tareas de extinción del fuego. Entre el pasaje también había diez niños y cuatro bebés. Cuando el buque ha llegado a Palma, Bombers de Palma se han ocupado de ventilar la embarcación para que se disipara todo el humo acumulado. Investigadores del Laboratorio Criminalístico de la Policía Judicial han iniciado las pesquisas para determinar cuál es la causa que ha originado las llamas.

Sobre las seis y media de la mañana de este viernes, el ferry 'Golden Bridge' alertó a los servicios de emergencia de que se estaba produciendo un incendio en la bodega del barco cuando se encontraba a unos 50 minutos de llegar a la Estación Marítima del Puerto de palma. El personal hacía constar que el fuego estaba localizado en un camión. Salvamento Marítimo ha movilizado medios marítimos el buque Marta Mata y la Salvamar Libertas para arropar su llegada al muelle. También se ha sumado el helicóptero Helimer 203 de esta entidad.

Cuando el ferri ha amarrado en la Estación Marítima 2 del muelle de Palma, Bombers de Palma se han adentrado en el buque. Una vez que habían constatado que el fuego estaba sofocado, se han dedicado a ventilarlo para que se disipara el humo acumulado en la bodega. En el puerto se han movilizado también efectivos de Autoridad Portuaria de Baleares, Capitanía Marítima, Policía Nacional y asistencias sanitarias del Ib-salut. Una quincena ha sido atendida por inhalación de humo. Otra persona también ha sido asistida al sufrir una descompensación diabética y otra por ansiedad.

"Esperamos que no sea el nuestro"

Los camioneros rumanos Feraru Marian y Flavius Tulan se mostraban preocupados porque su camión frigorífico hubiera resultado también dañado, ya que también viajaba en la bodega del 'Golden Bridge'. "Espero que no sea el nuestro", se preguntaban con inquietud, al desconocer si era su vehículo el que había resultado afectado por las llamas. Estos transportistas aseguraban que les habían despertado varias veces esa misma madrugada.

Por su parte, tres camioneros mallorquines -Toni, David y Santi- se encontraban esperando en la cafetería de la Estación Marítima de Palma para poder adentrarse en la bodega a ver el estado de sus respectivos camiones. "Cuando hemos llegado a Dragonera, nos ha escotado un barco de Salvamento Marítimo y un helicóptero", ha precisado uno de ellos. Cuando las compuertas se han abierto, muchos transportistas han comprobado con alivio que el fuego ha quedado localizado en un camión y que su vehículo pesado no había resultado afectado por el fuego.