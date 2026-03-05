Tribunales
Piden cuatro años de prisión para un taxista de Calvià por abusar sexualmente de una clienta
El hombre recogió a la turista ebria en Magaluf y durante el trayecto presuntamente la sometió a tocamientos y la intentó besar
Un ciudadano pakistaní que trabajaba como taxista en Calvià se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por un delito de abusos sexuales, acusado de someter a tocamientos e intentar besar a una turista británica que recogió ebria en Magaluf.
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en octubre de 2023. El taxista recogió en Magaluf a una turista británica de 30 años que estaba ebria. La mujer le pidió que la llevar a su hotel, en la misma localidad, pero en lugar de eso el taxista la llevó al aeropuerto de Palma. Durante el trayecto habría sometido a tocamientos e intentado besar a la víctima, que iba sentada en el asiento del copiloto.
Cuando llegaron al aeropuerto la hizo salir y le cobró la carrera. La mujer fue entonces a un puesto de información del recinto y presentó la denuncia ante la Guardia Civil del aeropuerto.
La Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión para el acusado por un delito de agresión sexual, una petición que la acusación particular eleva a cuatro años.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Buscan a un padre y a su hijo perdidos en Escorca
- Alarma por un incendio en un edificio en las Avenidas de Palma
- Demichelis ante su reto más difícil: Siete claves urgentes para salvar al Mallorca del descenso
- Mapa del alquiler vacacional en Mallorca: estos son los pueblos con mayor concentración de viviendas turísticas
- Baleares es la comunidad autónoma más cara de España para comprar vivienda de segunda mano: Campos, Calvià y Andratx, los municipios de Mallorca que más cuestan
- Rescatan en buen estado al padre y al hijo perdidos en Escorca