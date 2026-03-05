Un incendio destruye la cabina de un camión en la rotonda de la UIB
El chófer ha podido aparcar en el arcén y ha salido ileso del vehículo antes de que el fuego se extendiese
Un camión ha quedado destruido por un incendio que se ha declarado en la zona del motor mientras circulaba por la carretera de Palma a Valldemossa, a la altura de la UIB. El chófer ha tenido tiempo de aparcar en el arcén y ha salido ileso antes de que el fuego se extendiera.
Según confirman fuentes de los Bombers de Palma y la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido poco antes de las siete de la mañana, a la altura del kilómetro 6,5 de la carretera de Valldemossa (Ma-1110), en la rotonda de acceso al Parc Bit. El chófer se ha percatado de que se había producido un incendio en la zona del motor, por lo que se ha detenido en el arcén y ha podido salir ileso.Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers, que han sofocado el fuego, aunque no han podido evitar que la cabeza tractora quedara totalmente destruido.
Mientras tanto, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han regulado la circulación hasta que el incendio ha quedado extinguido y se han retirado los restos del camión siniestrado.
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma
- Tomeu Penya, tras escuchar la versión de 'De tot cor' en los Goya: 'Si Rigoberta quiere venirse a Vilafranca será bien recibida