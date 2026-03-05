Un incendio destruye la cabina de un camión en la rotonda de la UIB

Un camión ha quedado destruido por un incendio que se ha declarado en la zona del motor mientras circulaba por la carretera de Palma a Valldemossa, a la altura de la UIB. El chófer ha tenido tiempo de aparcar en el arcén y ha salido ileso antes de que el fuego se extendiera.

Según confirman fuentes de los Bombers de Palma y la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido poco antes de las siete de la mañana, a la altura del kilómetro 6,5 de la carretera de Valldemossa (Ma-1110), en la rotonda de acceso al Parc Bit. El chófer se ha percatado de que se había producido un incendio en la zona del motor, por lo que se ha detenido en el arcén y ha podido salir ileso.Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers, que han sofocado el fuego, aunque no han podido evitar que la cabeza tractora quedara totalmente destruido.

Mientras tanto, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han regulado la circulación hasta que el incendio ha quedado extinguido y se han retirado los restos del camión siniestrado.