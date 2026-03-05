Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio destruye la cabina de un camión en la rotonda de la UIB

El chófer ha podido aparcar en el arcén y ha salido ileso del vehículo antes de que el fuego se extendiese

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un camión ha quedado destruido por un incendio que se ha declarado en la zona del motor mientras circulaba por la carretera de Palma a Valldemossa, a la altura de la UIB. El chófer ha tenido tiempo de aparcar en el arcén y ha salido ileso antes de que el fuego se extendiera.

Según confirman fuentes de los Bombers de Palma y la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido poco antes de las siete de la mañana, a la altura del kilómetro 6,5 de la carretera de Valldemossa (Ma-1110), en la rotonda de acceso al Parc Bit. El chófer se ha percatado de que se había producido un incendio en la zona del motor, por lo que se ha detenido en el arcén y ha podido salir ileso.Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers, que han sofocado el fuego, aunque no han podido evitar que la cabeza tractora quedara totalmente destruido.

Mientras tanto, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico han regulado la circulación hasta que el incendio ha quedado extinguido y se han retirado los restos del camión siniestrado.

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • UIB
  • motor
Un hombre herido al ser atropellado por un coche en la calle Aragón de Palma

Un autobús de la EMT choca intencionadamente contra un taxi en Palma

Piden cuatro años de prisión para un taxista de Calvià por abusar sexualmente de una clienta

Condenado a 10 años de cárcel por abusos sexuales a su sobrina en Palma

Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol

Encuentran el cadáver de un indigente en el contenedor en el que vivía, en Selva

Los Bombers de Mallorca rescatan a dos excursionistas en Alcúdia y Banyalbufar

