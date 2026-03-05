Un hombre herido al ser atropellado por un coche en la calle Aragón de Palma

Un hombre de 60 años ha resultado herido esta mañana al ser atropellado por un coche cuando cruzaba la calle Aragón de Palma. Al lugar han acudido una ambulancia del 061, que ha trasladado a la víctima a un hospital, y patrullas de la Policía Local, que se han encargado de confeccionar el atestado del accidente.

Según informan desde la Policía Local de Palma, el siniestro se ha producido a las diez de la mañana a la altura del número 134A de la calle Aragón. El peatón, de 60 años, ha sido atropellado por un coche cuando cruzaba la calle. El hombre ha sufrido diversas lesiones y una ambulancia le ha trasladado a un hospital. Una patrulla de la Policía Local ha iniciado diligencias para determinar las circunstancias del accidente.