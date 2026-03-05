Un hombre herido al ser atropellado por un coche en la calle Aragón de Palma
La víctima, de 60 años, ha sido trasladado en ambulancia a un hospital
Un hombre de 60 años ha resultado herido esta mañana al ser atropellado por un coche cuando cruzaba la calle Aragón de Palma. Al lugar han acudido una ambulancia del 061, que ha trasladado a la víctima a un hospital, y patrullas de la Policía Local, que se han encargado de confeccionar el atestado del accidente.
Según informan desde la Policía Local de Palma, el siniestro se ha producido a las diez de la mañana a la altura del número 134A de la calle Aragón. El peatón, de 60 años, ha sido atropellado por un coche cuando cruzaba la calle. El hombre ha sufrido diversas lesiones y una ambulancia le ha trasladado a un hospital. Una patrulla de la Policía Local ha iniciado diligencias para determinar las circunstancias del accidente.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma
- Tomeu Penya, tras escuchar la versión de 'De tot cor' en los Goya: 'Si Rigoberta quiere venirse a Vilafranca será bien recibida