Detenido un joven por varios robos violentos en autobuses de Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido a un hombre argelino como presunto autor de varios robos violentos en el interior de autobuses de la EMT de Palma. El individuo esperaba a que las puertas se abrieran en una parada para arrebatar de un tirón la cadena de oro de las víctimas y escapaba corriendo.

Según informa la Policía Nacional, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro estaba llevando a cabo una investigación por un violento robo a una mujer de avanzada edad ocurrido a finales del año pasado. La víctima estaba en un autobús y cuando se detuvo y abrió las puertas en la parada de la calle Indalecio Prieto, un joven le arrancó el cordón de oro que llevaba en el cuello, lo rompió y se escapó corriendo. La anciana sufrió heridas en el forcejeo y sufrió un ataque de nervios.

En las mismas fechas se produjo un robo similar. En este caso la víctima fue un hombre que iba en un autobús por la calle Manacor. Cuando el vehículo se detuvo y se abrió la puerta, un joven le arrebató una cadena de oro del cuello y echó a correr.

El Grupo de Policía Judicial del Distrito Centro llegó a la conclusión de que el autor de los dos robos era la misma persona, e inició gestiones para detenerle.

Una vez identificado el sospechoso, se establecieron diversos dispositivos para su localización, ya que el hombre estaba en paradero desconocido. Finalmente, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional arrestó al individuo, de nacionalidad argelina, ayer sobre las ocho de la tarde en Son Gotleu.