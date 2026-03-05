Un autobús de la EMT choca intencionadamente contra un taxi en Palma
El coche sufrió grandes desperfectos y el conductor presentaba una lesión en el tobillo
La víctima explicó que había mantenido una discusión de tráfico con el chófer del autobús unos días antes
Un taxista ha denunciado que un chófer de un autobús de la EMT chocó intencionadamente contra su vehículo, que estaba parado en un semáforo, ayer al mediodía en la Plaza de España de Palma. El coche sufrió grandes desperfecos y el conductor se quejaba de un golpe en el tobillo. Según explicaron fuentes cercanas al caso, los dos hombres habían mantenido una discusión de tráfico unos días atrás. La secuencia del choque fue grabada en vídeo por otro taxista. La Policía Local, ante la evidencia de que había sido con choque intencionado, ha investigado al chófer por los delitos de daños y lesiones leves.
Los hechos, según explica un testigo, ocurrieron ayer sobre la una y media del mediodía, frente a la parada de taxis de la Plaza de España. En el vídeo, grabado por la cámara trasera de uno de los vehículos que estaba en la parada, aparece el taxi, con su conductor fuera, interrumpiendo el paso al autobús, que se pone en marcha bruscamente y golpea contra la parte trasera del coche y lo desplaza. "¡¿Qué haces, qué haces?!", le grita entonces el taxista al conductor del autobús. "¡Estás colgado, estás como una puta cabra!".
Fuentes de los taxistas explican que varios compañeros increparon al chófer por su acción. Al lugar acudieron dotaciones de la Policía Local, que identificaron a los implicados y confeccionaron un atestado. Ante la evidencia de que no había sido un accidente, los agentes instruyeron un informe penal contra el chófer, que ha quedado investigado por los delitos de daños y lesiones leves. El taxi sufrió grandes desperfectos en la parte lateral y trasera, y el taxista se quejaba de un fuerte golpe en el tobillo provocado por el desplazamiento de su vehículo.
Uno de los testigos comentó que el taxista y el conductor de la EMT habían tenido una discusión de tráfico unos días antes.
