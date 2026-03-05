Condenado a 10 años de cárcel por abusos sexuales a su sobrina en Palma

La Audiencia Provincial ha condenado a diez años de cárcel a un hombre por abusos sexuales a su sobrina, una niña que tenía entre siete y doce años, en Palma. El fallo considera probado que el encausado aprovechaba que la menor acudía a su domicilio casi todos los fines de semana para someterla a diversas prácticas sexuales y le obliga a indemnizarla con 16.000 euros. La sentencia concluye que el hombre sometió también a tocamientos a otra sobrina suya, pero decreta que esos hechos han prescrito al calificarlos de "delito menos grave". La Fiscalía reclamaba una condena total de 19 años de prisión para el procesado.

La sentencia detalla que los abusos ocurrieron entre 2008 y 2013 en el domicilio del hombre. Su sobrina pasaba prácticamente todos los fines de semana con el procesado, que se aprovechaba de la relación familiar y de confianza que tenía con los padres de la niña, quienes le encargaban su cuidado de forma habitual. De este modo, el procesado sometió a la víctima a tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas sexuales a lo largo de unos cinco años.

Los magistrados consideran acreditado también que el acusado abusó sexualmente de otra niña, también sobrina suya, entre 2006 y 2010. La sala relata que manoseaba a la menor, que tenía entre ocho y diez años, le daba besos en la boca y le hacía comentarios obscenos y soeces. Sin embargo, el tribunal concluye que estos hechos han prescrito "dado que se trata de un delito menos grave".

Así, el fallo declara al hombre autor de un solo delito de abuso sexual a menor de 13 años con introducción de miembros corporales por vía vaginal y existiendo una relación de parentesco, por el que le impone diez años y un día de prisión, una orden de alejamiento de 15 años y una indemnización de 16.000 euros.