Cinco detenidos por tráfico de drogas en Palma en un día

Cinco detenidos por tráfico de drogas en Palma en cuatro intervenciones en un solo día. La Policía Nacional ha intensificado los controles contra la venta a pequeña escala de sustancias estupefacientes ante las quejas vecinales en distintas barriadas de Ciutat, que el pasado sábado se saldó con el arresto de cuatro hombres y una mujer y la intervencion de diversas cantidades de cocaína, hachis y tusi.

La primera detención se produjo el domingo de madrugada, varios agentes de la Unidad de Motos de la Policía vieron un coche circulando a gran velocidad por el barrio de La Soledad. Al darle el alto, los ocupantes mostraron una actitud extraña y nerviosa y dieron respuestas incoherentes. El conductor intentó esconder una bandolera y dársela al copiloto.

Al ver esto los policías, la interceptaron y comprobaron que contenía siete monodosis de cocaína y dos de tusi. También había 1.615 euros fragmentados en diversos tipos de billetes y 86.000 pesos colombianos. Cuando le preguntaron por ello, el conductor dijo que solía llevar esa cantidad de dinero normalmente y que las sustancias estupefacientes eran para consumo propio.

El hombre, además, carecía de permiso de conducir. Acabó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad vial.

Tusi y hachís

Casi al mismo tiempo dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano hicieron un control en un local en una zona de ocio, de la avenida Joan Miró. Al entrar, los agentes vieron que un hombre tiraba al suelo una bolsa transparente con varias bolsas pequeñas en su interior, que contenían tusi y pastillas. Cuando cacheraron de manera superficial al pinchadiscos los policías le encontraron tres monodosis de tusi.

Los dos hombres, de origen colombiano, fueron trasladados a dependencias policiales como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Antes de entrar al calabozo, al cachear de manera más exhaustiva en un lugar reservado a los detenidos, los policías nacionales encargados de la seguridad de la Jefatura localizaron al segundo detenido otras cuatro monodosis de tusi.

Pieza de hachís intervenida en Son Cladera. / CNP

El domingo por la tarde, mientras policías de la Unidad de Motos realizaban tareas de prevención en Son Cladera. localizaron un vehículo estacionado incorrectamente sin nadie en los asientos delanteros. A escasos metros, había dos mujeres que, al percatarse de la presencia policial, trataron de huir, aunque los agentes las interceptaron.

Cuando les preguntaron qué estaban haciendo, las mujeres entregaron de manera voluntaria pequeñas dosis de hachís. Tras ser propuestas para sanción en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, los policías solicitaron una patrulla en la que hubiera una mujer para cachearlas. Cuando esta agente las examinó, descubrió que una de ellas portaba una pieza de hachís envuelta en plástico que pesaba cerca de 100 gramos.

Los agentes arrestaron a la mujer, de nacionalidad española, como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Cien gramos de cocaína

Unas horas después, sobre las nueve y media de la noche del mismo día, agentes de la Unidad de Motos que patrullaban por Son Gotleu Son Gotleu repararon en un hombre que, al verles, actuó de forma esquiva y trató de huir a la carrera.

Los policías fueron tras él y vieron que durante su huida tiró una bolsa, que posteriormente se comprobó que contenía más de 100 gramos de cocaína. Cuando fue interceptado, el joven, español, negó fue fuera suya. Luego intentó escapar otra vez, pero volvió a ser capturado y quedó detenido por un delito de tráfico de drogas.

Tras pasar a disposición, el titular del juzgado de guardia ordenó su ingreso en prisión provisional.

Desde la Policía informan que han reforzado las vigilancias contra el tráfico de droga a pequeña escala tras recibir quejas de vecinos de distintas barriadas de la ciudad.