Tres detenidos por retener a un hombre en un piso de La Soledat, en Palma, y pegarle una paliza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a tres hombres que presuntamente retuvieron a un hombre en un piso de La Soledat y le propinaron una paliza, con puñetazos, patadas y golpes con un palo, para robarle. Luego dejaron a la víctima, que sufrió lesiones graves, tirada en plena calle.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el pasado mes de enero en una vivienda de la barriada palmesana de La Soledat. Según denunció la víctima, había acudido a la vivienda de un conocido. Cuando llegó allí encontró al hombre acompañado por otros dos individuos. Entre los tres le retuvieron contra su voluntad y le propinaron una paliza. Le dieron puñetazos y patadas, y le golpearon con un palo de madera. Durante la agresión le quitaron una cadena y una pulsera de oro que portaba.

Tras mantenerlo durante mas de un cuarto de hora retenido, los presuntos autores dejaron tirada a la víctima fuera de la vivienda, gravemento herido. El hombre se dirigió hasta un centro hospitalario, donde fue atendido por las heridas, hematomas y diversas fracturas que le provocaron los golpes recibidos. Entre otras lesiones sufrió fracturas en el pómulo, la mandíbula y dos costillas.

El caso quedó en manos dle Grupo de Atracos de la Policía, que llevó a cabo una investigación que permitió identificar a los tres sospechosos. Finalmente, el pasado martes, se llevó a cabo la detención de todos los investigados como presuntos autores de un delito de lesiones, otro de detención ilegal y uno de robo con violencia.

Una vez presentados los presuntos autores ante la autoridad judicial, se dictó una orden de alejamiento hacia la víctima.