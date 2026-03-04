La Policía Local interviene en nuevas carreras ilegales de coches en polígonos industriales de Palma

La Policía Local de Palma intervino en la madrugada del pasado lunes en una nueva concentración de coches que realizaban carreras y maniobras ilegales en diversos polígonos industriales de la ciudad. Los agentes detectron la presencia de unos cuarenta vehículos y 300 personas. La intervención se saldó con unas cuarenta denuncias por distintas infracciones.

Según informa la Policía Local, los agentes del Grup d'Actuació Preventia (GAP) iniciaron la intervención en la madrugada del lunes en la calle Quatre de Novembre, en el polígono de Can Valero, donde se constató la presencia de más de 300 personas y 40 vehículos. Los agentes observaron varios coches realizando maniobras de riesgo, tales como trompos y quemando neumáticos. Ante la magnitud del encuentro, se procedió a su disolución de forma inmediata para garantizar la seguridad.

Posteriormente, parte de la concentración se desplazó a la calle Gremi de Velluters, en el polígono de Son Rossinyol, donde las unidades del GAP realizaron un seguimiento y disolvieron la quedada de nuevo. En esta zona también se interpusieron denuncias por exceso de aforo en un local de ocio cercano.

El balance de la actuación se saldó con la identificación de 53 personas y el control de 4 vehículos. Se levantaron 30 actas por consumo de alcohol en la vía pública, 4 por tenencia de sustancias estupefacientes y 2 por desobediencia. En cuanto al tráfico, se interpusieron 4 denuncias, además de una etilometría administrativa positiva con resultado de accidente sin heridos, que está siendo investigado por la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC). También se retiraron 2 vehículos al depósito municipal.

Esta intervención refuerza la línea de control ya comunicada anteriormente para erradicar las conductas incívicas en estas zonas.