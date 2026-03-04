Piden 15 años de cárcel a dos acusados de apuñalar a un hombre para robarle dos cadenas de oro en Sineu

La Fiscalía solicita penas que suman 15 años de cárcel para dos jóvenes acusados de apuñalar a otro en Sineu para robarle dos cadenas de oro valoradas en 3.000 euros. La víctima recibió dos cuchilladas en la espalda y tuvo que recibir asistencia médica. Los encausados tienen varios antecedentes y la Fiscalía les imputa ahora delitos de robo con violencia y lesiones con la agravante de reincidencia. El ministerio público reclama también una indemnización de 5.000 euros para el perjudicado. El juicio se celebrará próximamente en un juzgado de lo penal de Palma, después de que las partes no alcanzaran ayer un acuerdo de conformidad.

Los hechos ocurrieron hacia las nueve de la noche del 25 de octubre, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. Los dos sospechosos, un español y un marroquí, ambos de 22 años, concertaron un encuentro con un hombre en la calle Salou de Sineu. Según la investigación policial, habían acordado la venta de una cadena de oro que tenía la víctima. Durante la reunión, el joven español sacó un cuchillo de grandes dimensiones y se lo colocó en el cuello al vendedor. Los dos delincuentes le exigieron entonces que les diera todos los objetos de valor que llevara encima.

La víctima consiguió zafarse y echó a correr, pero los asaltantes le dieron alcance de nuevo y lo tiraron el suelo. El acusado español le asestó entonces dos puñaladas en la espalda y el marroquí aprovechó que el joven estaba herido en el suelo para arrebatarle dos collares de oro. Ambos se dieron a la fuga. El perjudicado sufrió dos heridas de arma blanca y tuvo que ser trasladado en ambulancia a Son Espases.

La Guardia Civil puso en marcha una investigación para esclarecer la autoría de la agresión. Los agentes llevaron a cabo diversas diligencias y lograron identificar primero al joven español, que fue arrestado cinco días después del atraco. Desde entonces permanece en prisión provisional por esta causa. En su haber tenía ya siete condenas por delitos de robo dictadas entre 2023 y 2025. Las pesquisas prosiguieron y los investigadores identificaron después a su presunto compinche. Tiene también diversas condenas anteriores por robos y lesiones y está encarcelado por otros procesos judiciales. La Guardia Civil no consiguió recuperar las joyas robadas.

La Fiscalía sostiene que tanto el robo como el ataque con el arma blanca fue planificado y consensuado por los dos encausados. Considera a los dos autores de delitos de robo con violencia y lesiones con la agravante de reincidencia. Para el joven español reclama una condena de siete años y medio de prisión, mientras el marroquí se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel. Además, el ministerio público solicita que ambos indemnicen a la víctima con 3.000 euros por el valor de los collares de oro que no han sido recuperados y con otros 2.050 por las lesiones que le causaron. También pide la Fiscalía una orden de alejamiento del perjudicado.