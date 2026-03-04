Incendio en las Avenidas: los vecinos desalojados no pueden volver a su casa

Un equipo de bomberos y técnicos municipales han examinado esta mañana el ático de la avenida Alexandre Rosselló donde ayer se registró un violento incendio, y han concluido que no está en condiciones de ser habitada hasta que no se reparen los daños que causó el fuego. Los equipos de emergencia han aprovechado para coger las pertenencias más necesarias de los siete residentes que han sido desalojados.

Según explican fuentes de los Bombers de Palma, a primera hora de la mañana de hoy han acudido junto a técnicos municipales para examinar la vivienda, que ayer sufrió un aparatoso incendio. Los expertos han revisado los daños causados por el fuego en la cubierta y han llegado a la conclusión de que el ático no está en condiciones de ser habitado hasta que se realicen determinadas obras de reparación, por lo que el ático ha quedado precintado.

Los equipos han aprovechado para recoger las pertenencias más necesarias de los siete residentes que no pueden volver al domicilio.

Noticias relacionadas

El fuego se declaró ayer sobre las cinco de la tarde en la terraza del ático, en una séptima planta del número 13b de la avenida Alexandre Rossello. Al parecer, según explicaron los Bombers, dos horas antes se había producido un conato de fuego en un armario, que quemó diversas prendas de ropa. Cuando llegaron los equipos de extinción vieron que el incendio ya estaba apagado, pero cuando los vecinos sacaron las prendas quemadas a la terraza volvieron a prender con el viento, lo que ocasionó un violento incendio,